Clamor del obispo de Mondoñedo-Ferrol por la crisis industrial en las comarcas de Ferrolterra y A Mariña

Preocupación. Las amenazas que se ciernen sobre el sector secundario, el que con sus fábricas sostiene a las principales economías, están desvelando no sólo a quienes sufren la deriva que amenaza con arrojarles al paro. El obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, expresó su preocupación por la crisis industrial que existe en las comarcas de Ferrolterra y A Mariña, representado en la situación que padecen la central térmica de As Pontes, la factoría de Alcoa en Cervo, la de Vestas de Viveiro o las empresas de As Somozas.

“Detrás de cada puesto de trabajo que se elimina, no lo olvidemos, hay un trabajador y una familia que afrontan el futuro con enorme incertidumbre y gran sufrimiento”, señala el obispo en una carta publicada con motivo de la jornada mundial por el Trabajo Decente 2021.

Advierte del peligro de que se desmonte una “tradición fuertemente industrial” de la zona y que constituía un “referente” para el resto del Estado si se mantiene la falta de acciones en favor de esta actividad productiva.

“Nuestros tiempos son muy complejos. La globalización marca hoy los dictados económicos dentro de un sistema tremendamente competitivo que lo hace inhumano. La precarización laboral no ha hecho sino crecer. Por eso, sin duda, la gran cuestión hoy es el trabajo”, incide con sus palabras García Cadiñanos.

El obispo se dirije a los poderes políticos para que contribuyan desde administraciones e instituciones “para garantizar un trabajo digno para todas las personas”. También apela a los empresarios, de los que, dice, depende “el acceso a un trabajo que permita el desarrollo pleno de la persona”; y a los sindicatos para lograr un mercado laboral que fije condiciones dignas para los trabajadores.

Mientras, la huelga indefinida sigue en Alcoa y los trabajadores de Vestas en Viveiro tratan de evitar acabar en la calle. E. Press