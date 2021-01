Clamor para evitar un yermo industrial en As Pontes y As Somozas

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, denunciaba el “abandono consciente” de Ferrolterra por parte del Gobierno de España y criticaba que el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, “visite la comarca para hablar de la necesidad de un plan de industrialización”.

A su modo de ver, “que el PSOE vaya a Ferrol a hablar de industria es como que sus socios de Bildu den lecciones de derechos humanos”. “El mejor plan de industrialización para Ferrol sería echar a Sánchez de La Moncloa después de que su Gobierno aboque al cerrar la central de As Pontes, no haga nada por evitar la huida de España de Siemens-Gamesa y abandone conscientemente el naval gallego”, dijo Tellado.

Aseguró que los populares apoyarán desde todas las instituciones y foros “la necesidad de futuro para esta zona, demandando carga de trabajo inmediata para los astilleros de la Ría de Ferrol, que Siemems-Gamesa continúe fabricando palas para todo el mundo desde As Somozas y que la central térmica de las Pontes siga funcionando igual que las de Francia y Alemania hasta el año 2030 o 2035”. Finalmente, ratificó el apoyo del PPdeG a la huelga comarcal de 25 de febrero convocada por los agentes sociales de Ferrolterra.

En nombre de Moncloa

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, quiso alentar a los trabajadores de la industria de la comunidad y, en concreto, de la comarca de Ferrolterra, a tener esperanza porque, pese al momento “difícil” que atraviesa el sector, hay proyectos y recursos “que van a permitir mantener y aumentar el empleo y generar una nueva capacidad industrial en As Pontes”. Lo hizo en una entrevista con la Agencia Efe que sí tuvo tiempo de conceder, porque de acudir al encuentro con los mismos operarios a los que prometía apoyo se excusó.

La industria, tras el anuncio de cierre de Endesa en As Pontes que sigue a otros como Siemens-Gamesa o Meirama, se encuentra en un “momento difícil porque no se hicieron los deberes en los últimos años”, sostiene Losada en una entrevista con Efe tras la manifestación de empleados de As Pontes y Gamesa, que piden a los gobiernos que hagan “los deberes”.

Sobre la crisis industrial apunta que “se miró para otro lado, no se hizo ni se preparó la transición energética ni industrial, en los últimos años, con Feijóo y Rajoy, se han perdido 800 industrias y más de 7.000 empleos” en este sector, avisa Losada, que lamenta que “todo se agolpa en este momento” en el que el Gobierno socialista “adopta soluciones”.

Entre otras medidas, ha citado un plan industrial, otro para la cadena de la automoción, un proyecto de casi tres mil millones a tres años para ayudar a las pymes, ayudas a la hostelería y comercio, el estatuto electrointensivo o los fondos europeos.

También se ha referido a la comisión técnica que el próximo martes evaluará el diagnóstico de Endesa sobre la inviabilidad del uso de combustibles y “con el que no estamos de acuerdo”, ha dicho, por lo que la empresa deberá presentar un proyecto alternativo y a futuro con nuevas inversiones.

Ya el jueves se pondrá en marcha la Mesa de Transición de As Pontes para iniciar el proceso participativo de presentación de proyectos, porque “los hay y van a permitir mantener y aumentar el empleo y generar una nueva capacidad industrial” en la zona.

Proyectos que tienen que ver, ha especificado sin más detalles, con una “nueva forma de industria competitiva, moderna y acorde a las características de lo que se está pidiendo de transición energética y sobre todo de futuro”.

“Va a haber recursos económicos y para renovar la industria afectada por la transición energética y que va a ser justa, en Ferrol y As Pontes”, reiteró.

Sobre la huelga general convocada en Ferrolterra el próximo 25 de febrero por los sindicatos y respaldada por políticos y empresarios, Losada subrayó que el Ejecutivo “va a resolver el problema”, por lo que pidió a los trabajadores “que tengan confianza en un Gobierno que pone dinero” y que “está con ellos, con los trabajadores, y que está haciendo los deberes”.