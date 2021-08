Comesaña admite problemas en la Primaria y errores en el rastreo

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, admitió que la situación en la Atención Primaria “é preocupante” y que se habían cometido errores de “dimensionamento” en la primera fase de esta quinta ola en las labores de rastreo.

En una comparecencia en el Parlamento de Galicia, el responsable de Sanidade comenzó haciendo un balance de la evolución de la pandemia, y reconoció que “ninguén agardaba estar nesta situación en verán”. Una ola que “difire das anteriores pola presión hospitalaria, que é significativamente menor”, y por el perfil de los contagiados, mucho más jóvenes.

Defendió que “a Xunta tomou medidas adaptadas a esta nova situación”, en la que se buscó equilibrar la apertura de la actividad con la implantación de restricciones con las que contener el avance del virus.

Ahora hay municipios con una situación epidemiológica más compleja que en enero, con una incidencia acumulada mucho más elevada, en los que se mantiene abierta la actividad, con herramientas como el certificado de vacunación”.

Comesaña también destacó la importancia de haber desencallado la Lei de Saúde del litigio judicial, y lamentó haber perdido cinco meses en cuestiones que se podrían haber acordado antes, como la e la vacunación de la población. “Sempre foi explícita a vontade de non someter á vacinación obligatoria, senón para ter un mecanismo para lexislar no caso de que chegase a ser obligatoria”, puntualizó.

El conselleiro enumeró los diferentes tipos de pruebas diagnósticas que se hacen en la comunidad, e indicó la puesta en marcha de 14 puntos para realizar tests. También llamó a la población a participar en los cribados.

Reconoció que hubo “disfuncións” con las encuestas epidemiológicas, lo que los llevó a contratar 250 nuevos efectivos de seguimiento. “Dixen que se cometeron erros de dimensionamento. Non fomos quen de dimensionalo rápido”, admitió, antes de destacar los datos de llamadas que se hicieron en julio.

En cuanto a la situación de la Atención Primaria, declaró que “é evidente que vivimos un momento complexo, que dende a Consellería sempre admitimos”. Remarcó que esta ola “coincide co momento máis complexo do verán, pola xestión dos recursos humanos e as vacacións do persoal”, y señaló que hay “falta de efectivos para sustitucións que fan que os médicos de familia vexan incrementado o traballo”. “Non imos facer demagoxia. A realidade é a que é. Non hai médicos nin enfermeiras nas listas de contratación”. Para eso, segurián demandando un MIR con más plazas y convocatorias de más profesionales.

A Montse Prado, diputada del BNG en materia sanitaria, no le convencieron las explicaciones del conselleiro, en las que “sobrou autocomplacencia e faltaron solucións”.

Criticó que “nesta quinta onda volveron a equivocarse, a precipitarse na desescalada e non aplicaron o principio de prudencia. Non tiveron en conta elementos para predecir a onda. Volveron ir por detrás do virus”.

A renglón seguido, denunció que “teñen o sistema de rastrexo prácticamente desarticulado”, y puso como ejemplo noticias de medios y comentarios de contagiados sobre la dificultad para recibir atención.

En cuanto a la Primaria, censuró que “levan meses facendo demagoxia”, y subrayó que “está totalmente desbordada e saturada”, una situación que “está poñendo en risco a saúde dos profesionais e da poboación”.

El diputado en Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, volvió a preguntar por el número de rastreadores, sin respuesta por parte del conselleiro.

Sobre la Atención Primaria dijo que “están na construción do relato” y puso un dato encima de la mesa. “O 20” dos MIR acaban sendo profesionais estables en Galicia”, una de las comunidades “con peores condiciones”, “lamentables” incluso, del país.

Añadió que “a políticas de recursos humanos desta Consellería leva anos sendo cicatera e lamentable. Temos unha comunidade que expulsa ao persoal”.

Y sobre el MIR ampliado o las convocatorias extraordinarias de personal, instó primero a resolver los problemas de los tutores, antes de cargarles con más trabajo.