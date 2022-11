Comesaña demanda a Darias que reaccione ya ante la falta de médicos

El conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, pidió este viernes al Gobierno de España que deje de “mirar para otro lado” y tome medidas para solucionar la falta de médicos.

“Hay un claro problema de falta de especialistas, estamos viendo hoy que estos problemas también suceden en Madrid, Cantabria, Navarra, País Vasco... Todas las comunidades autónomas, las de mayor y menor presupuesto, sufrimos el mismo problema y me gustaría saber cuánto tiene que crecer este problema para que el Gobierno de España tome medidas y no diga que este no es un problema suyo”, criticó Comesaña.

El responsable de Sanidade señaló que “Galicia cuenta con un sistema en el que para trabajar hay que ser especialista y lo que se está viendo es que todas las medidas acordadas por las comunidades autónomas en el año 2018 para modificar el sistema de formación y poder, de forma extraordinaria, formar a más médicos, el Gobierno, que tiene esa competencia, sigue mirando para otro lado”.

“No hay médicos especialistas. Cualquier médico especialista disponible será contratado al día siguiente por el Servicio Galego de Saúde (Sergas)”, aseguró Comesaña.

CONVOCATORIA MIR. Por otro lado, el conselleiro de Sanidade también habló de la convocatoria MIR de este año. “Se han convocado más de 8.000 plazas para 12.000 médicos. Esto supone que 4.000 médicos graduados en España no van a poder acceder a la formación especializada porque el Gobierno sigue sin adecuar el número de plazas a la necesidad”, criticó.

El responsable de Sanidade lamentó que esos 4.000 médicos que no van a aprobar el MIR “se van a quedar un año sin poder trabajar en los servicios de salud y todo ello mientras que el Partido Socialista (PSOE) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) votan en contra de aumentar el número de plazas MIR en Atención Primaria”.

PICOS DE ACTIVIDAD MÁS ELEVADOS. Asimismo, sobre la situación de “colapso” que se acusa en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital Álvaro Cunqueiro, Comesaña se mostró tajante.

“Usar la palabra colapso es una palabra muy fuerte para una situación que no es de colapso. Colapso es cuando algo deja de funcionar y afortunadamente las urgencias en Vigo no han dejado de funcionar”, señaló en declaraciones a los medios, destacando también que “es cierto que hay una mayor afluencia de pacientes, niños en este caso”.

Además, el conselleiro reconoció picos de entradas de pacientes en el Hospital Álvaro Cunqueiro “muy altos” a principios de octubre. “Sobre una media de 100 pacientes diarios y eso no hay consulta ni sistema que permita resolverlo con la misma seriedad con la que se venía haciendo hasta entonces. Ha habido retraso en la atención, pero en ningún caso colapso”, afirmó.

Además, recalcó que “la situación puede volver a repetirse dado el momento del año en el que nos encontramos”, pero pidió calma.