Comesaña rechaza recortes y dice que "a día de hoy en la Sanidad trabajan más profesionales que nunca"

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha defendido este miércoles su gestión de la sanidad gallega, negando que existan recortes y sosteniendo que "a día de hoy" trabajan en este sector en Galicia "más profesionales que nunca". Así lo ha respondido en el Pleno del Parlamento a una interpelación formulada por el diputado socialista Julio Torrado, sobre los problemas en Medicina Interna, una visión que "comparten todos los profesionales". Durante su intervención, Julio Torrado ha asegurado que es "evidentemente cierto" que se trata de un servicio que "no tiene suficientes recursos" y que "no están reclamando mayores salarios", si no "recursos para estabilidad, más manos para trabajar y mejor organización".

Como muestra, Torrado ha mencionado "la dimisión del jefe de servicio de Santiago", un hospital en el que, ha contado, hay "en torno a 35 internistas, ninguno menor de 45 años". Esto implica, ha añadido Torrado, que los 30 profesionales que en los últimos 15 años hicieron el MIR en Santiago "ninguno se ha estabilizado" en este servicio. Frente a esto, Julio García Comesaña ha criticado el "discurso catastrofista" de los socialistas y ha asegurado que tanto el presupuesto destinado a personal como la cifra de profesionales han aumentado desde 2009, último año del bipartito. "A día de hoy, en la Sanidad trabajan más profesionales que nunca, incluso más que en la fase aguda de la pandemia", ha dicho el conselleiro, que ha extendido esta consideración a los internistas, 315.

Sobre medicina interna, ha admitido que se trata de un ámbito "fundamental en la estructura hospitalaria" y que la Xunta es consciente de que "la plantilla se encuentra envejecida". No obstante, el "mayor problema" en medicina interna, ha dicho Comesaña, es la cobertura en los comarcales, un aspecto en el que se están "poniendo medidas" como el refuerzo de compensaciones asociadas a los profesionales de nueva contratación que deban realizar guardias en estos centros.