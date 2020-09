Como conseguir que os turistas se poñan na pel dos mariñeiros

Acompañar aos traballadores e traballadoras do mar durante a faena e coñecer en que consiste o seu labor, que aparellos empregan, que especies capturan, en definitiva, achegarse á súa profesión e á súa relación co noso Atlántico, é o que ofrece o turismo mariñeiro. Unha experiencia para descubrir todo o esforzo que hai detrás dun mexillón, unha ameixa ou un sargo e valorar os recursos que nos ofrecen os aproximados 1.500 kilómetros de costa cos que conta Galicia, máis alá de praias e chiringuitos.

O GALP (Grupo de Acción Local do sector Pesqueiro) Ría de Pontevedra promove xunto cos GALP Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda, a iniciativa Mar das Illas, que ten como obxectivo fomentar a pesca turismo e o turismo mariñeiro dende o sector pesqueiro das Rías Baixas e atópase actualmente na súa terceira fase.

No marco desta iniciativa, son seis os proxectos que resultaron seleccionados: tres de turismo mariñeiro e outros tres de pesca turismo. Foron as de Sauro Martínez, de Sanxenxo; José Manuel Agulla, de Bueu; Francisco Javier Costa, de Cangas; Severino Casal, de Redondela; Eduardo Martínez, de Vilanova de Arousa, e Rosa M. Millán, da Pobra.

Todos eles lanzaron xa a mostra piloto das súas propostas enfocadas en poñer en valor o labor dos traballadores do mar, promover o coidado dos recursos, valorizar os produtos da pesca e do marisqueo e situar ao sector como unha saída laboral de futuro para a xente moza.

TURISMO MARIÑEIRO. José Manuel Agulla decantouse por deseñar unha visita na que difundir a cultura mariñeira da súa vila, Bueu. “Ensinareille como era antigamente mediante unhas imaxes históricas que temos preparadas, tamén as embarcacións tradicionais e as artes que se utilizaban antes, e de aí pasaremos ao peirao para ver os meus barcos e falarlles da miña experiencia”, explica. O percorrido dura unhas dúas horas e nel poderán participar ata 15 persoas.

Os outros dous proxectos de turismo mariñeiro ocúpanse do marisqueo a pé e xa levan tempo funcionando. O primeiro deles ten selo barbanzán, concretamente da Pobra do Caramiñal, onde os visitantes poderán coñecer mellor á ameixa japónica, fina e babosa, o berberecho e a navalla. “Explicamos tamén algo de teoría sobre ecoloxía, sustentabilidade e incidimos na importancia de manter as augas limpas”, explica Rosa María Millán, a responsable deste proxecto. Trátase dunha actividade lúdica da que poden disfrutar tanto nenos como maiores, “a xente que se apunta está moi interesada. Na primeira visita que fixen, era unha xente de Madrid, case lle tiven que quitar o rastro da man porque non mo devolvían”, rememora Millán.

En Redondela, Severino Casal convida a explorar a Enseada de San Simón, caracterizada polas súas augas calmas, tanto que “ás veces parece un lago”. “A ruta do marisqueo a pé é coas mariscadoras, nas praias de Cesantes. Ensinámoslles as especies, a diferenciar os mariscos e invitámolos a coller o rastro”, apunta. A visita permite –tamén– ver como se extra o carallote (longueirón vello) ou os poliquetos ata observar as ovas dos chocos, e coa marea baixa, a seba “o prado mariño”.

PESCA TURISMO. Ao Playa de Sanxenxo, o barco de Sauro Martínez, poden subir ata catro persoas para acompañalo a el e a súa tripulación durante un anaco da súa xornada de pesca artesanal. Coñecerán a pesca coa arte das nasas mentres gozan das paisaxes do arquipélago de Ons, Punta Cabicastro ou a praia de Montalvo.

Xa en Vilanova de Arousa, o mexillón é o protagonista da iniciativa de Eduardo Martínez. A súa embarcación artesanal, o Mar-pra, pode transportar ata catro visitantes que aprenderán sobre o cultivo do molusco. “A miña intención é explicarlles o proceso dende que se recolle nas rochas a mexilla, ata a súa comercialización”, explica. Trátase dunha aproximación ao proceso do mexillón da man das persoas que o traballan, o cal promove a posta en valor da profesión e do molusco, o primeiro produto do mar da UE con lograr o selo DOP.

Por último, dende Cangas, está a experiencia de Francisco Javier Costa, patrón maior da cofraría da vila morracense. El dará a coñecer a súa aposta pola pesca artesanal selectiva e sostible con palangrillo, arte coa que obtén peixe do día de gran talla e dunha máxima calidade. Ofrece aos visitantes –ademais– unha experiencia única, a de navegar ao pé dos cantís da cara oculta das illas Cíes, descubrindo as furnas e os seus recunchos menos coñecidos.

En definitiva, seis proxectos que –aínda que orientados ao sector turístico– permiten que a cidadanía se aproxime á realidade dos traballadores do Atlántico a través de rutas deseñadas e explicadas polos propios profesionais co obxectivo de poñer en valor o seu labor e o das rías como fonte económica, recurso natural e alimentario. Ademais, nun momento no que a situación epidemiolóxica está obrigando a planificar actividades en grupos pequenos e ao aire libre; o turismo mariñeiro é un plan perfecto para acercarse a un sector profesional cuxo traballo conta cun recoñecemento moito menor ao do produto que capturan.