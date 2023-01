Concentracións dos letrados de Xustiza non novo día de folga

A Coruña. Os letrados da Administración de Xustiza, que están en folga indefinida para reivindicar melloras laborais, concentraranse este xoves fronte aos xulgados da Coruña e Vigo (ante a nova Cidade da Xustiza), no marco das protestas que levan a cabo estes días.

Así, fontes da Unión Progresista de Letrados da Administración de Xustiza (UPSJ) confirmaron a convocatoria dunha concentración, ás 11.00 horas, na porta do edificio de Novos Xulgados, na rúa Monforte da Coruña. En Vigo, a concentración terá lugar ás 12.00 horas, na sede da nova Cidade da Xustiza, no antigo Hospital Xeral. Segundo as mesmas fontes, o seguimento medio nesta segunda xornada de paro foi, en Galicia, do 59,75 %, case dous puntos máis que este martes. Por provincias, UPSJ estima o seguimento da Coruña nun 63 %, o de Lugo nun 52 %, o de Ourense nun 75 % e o de Pontevedra nun 49 %.

A organización advertiu de que, cada día de folga, deixan de celebrarse en Galicia centos de xuízos e outros actos que requiren a presenza dos secretarios xudiciais, como comparecencias, conciliacións, apoderamientos ou declaracións. Así mesmo, deixan de tramitarse a diario indemnizacións, pensións, pago de costas e outros conceptos, por valor total duns 3 millóns de euros. c.g.