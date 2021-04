“Nos encontramos con un recurso de la Lei de Saúde sin previo aviso. Esto el Gobierno a Cataluña no se lo hace”

Tras un año de pandemia, era de esperar que la segunda edición del Bono Turístico tuviese buena acogida, ¿pero en algún momento se pensó en una avalancha tal?

Fue desbordado el número de peticiones que hubo. Creo que es muy buen síntoma y que mucha gente que sacó el bono era consciente de que estaba ayudando a que el sector vuelva a arrancar y por eso también fue buena noticia.

¿Cuántos establecimientos hay ya adheridos a la iniciativa?

El plazo sigue abierto y estamos cerca de mil. Ya hubo muchos en la primera edición pero creo que llegaremos a casi el doble. Eso quiere decir que se amplía la oferta y que los profesionales se dan cuenta de que el bono va a ser una ayuda.

¿Se ampliará el bono?

Nosotros siempre dijimos que esto era un empujón para volver a arrancar y por lo tanto eso es lo que queremos, que todos los profesionales tengan ese empujón. Si somos capaces, el bono habría cumplido su misión. Si es necesario seguir empujando hasta que todo vuelva a la normalidad, lo haremos. Vamos a poner en marcha este y en cuanto ya esté lanzado y cuando la gente pueda empezar a disfrutarlo nos plantearemos una ampliación según vaya la vuelta a la normalidad.

¿Llamaron a Galicia otras CCAA para interesarse?

Sí, porque la verdad es que llamó mucho la atención. Sí se pusieron en contacto. Parecía una idea sencilla, pero la verdad es que fuimos los primeros y sí nos están preguntando. Estoy seguro de que todo el sector turístico en España necesita este tipo de empujón.

Si el Gobierno no cambia de opinión, el 9 de mayo decae el estado de alarma sin un ‘plan b’. ¿Podría poner en riesgo esta situación la ansiada campaña de verano por un aumento de los contagios?

Va a llegar el 9 de mayo y no va a haber ninguna norma para poder tomar decisiones que va a haber que seguir tomando. Y no será por no haberlo avisado. Sánchez se comprometió en el Congreso a hacer una norma para cuando no hubiera estado de alarma y no hizo nada. Y ahora ni siquiera quiere hablar con los presidentes autonómicos para abordar un escenario nuevo. Intentamos solucionarlo modificando nuestra ley de salud pública porque no había una ley estatal y la recurren al Constitucional. No puede ser que cada vez que tengamos que tomar una decisión quede al criterio de los tribunales. Tiene que haber una ley que de seguridad jurídica, por lo tanto estamos muy preocupados y ya veremos lo que pasa si llega el 9 de mayo y se levanta el estado de alarma, pero sin duda nos va a dificultar mucho la toma de decisiones para que todo siga controlado y podamos llegar a ese escenario de verano esperado.

Gobierno y Xunta chocan con la Lei de Saúde, recurrida ante el TC, la Ley del cambio climático o el reparto de los ‘Next Generation’. ¿Es difícil entenderse con Sánchez o es que se ‘castiga’ a Galicia?

En 12 años es la primera vez que veo que llega un recurso del Constitucional planteado por el Gobierno sin ni siquiera ponerse en contacto antes con la Xunta. Ha habido otras leyes que se hicieron desde la autonomía y con las que el Estado legítimamente tenía sus discrepancias. Hablábamos y al final normalmente se llegaba a acuerdos. Ahora nos encontramos con un recurso de la Lei de Saúde sin previo aviso, y yo estoy seguro de que si la ley es en Cataluña o en otra comunidad esto no se hubiese hecho así. El Gobierno no le recurre ahora mismo una ley a Cataluña y Cataluña se entera por el periódico. Por lo tanto, habrá que preguntar al Gobierno por qué actúa así y no quiso hablar antes con la Xunta. Vamos a llegar a junio sin saber si va a apoyar al Xacobeo de alguna manera o no. Hemos visto como del plan de rescate que va a pagar el Gobierno resulta que, comparado con otras comunidades, aquí van a llegar casi 100 millones menos. No se trata de quejarse por quejarse. Desde el punto de vista de un gobierno lo que nos conviene es llevarnos bien con el resto de gobiernos. Pero hay signos que nos preocupan mucho.

La oposición gallega insiste en la necesidad de reclamar más competencias. ¿Es urgente abordar ahora este asunto?

Creo que en este momento hay asuntos más urgentes. Esto no quiere decir que no haya que reclamar competencias, que siempre lo hicimos. Llevamos aquí 12 años y lo hicimos desde el principio y no hubo demasiada receptividad, incluso cuando gobernaba el PP en España. Vamos a seguir insistiendo y hay posibilidades amplias, sobre todo viendo como hay comunidades que las están obteniendo, como el País Vasco. Vamos a seguir reclamando, pero vamos a priorizar. Ahora mismo dijimos que lo más importante es el traspaso de la AP-9 y el traspaso de la gestión del dominio público. Fíjese con la ley del cambio climático qué de problemas estamos teniendo. Dicen que el País Vasco está a punto de cerrar esa competencia y no se entendería que se cerrase allí y no aquí. Por tanto: ¿queremos más competencias? Sí. ¿Vamos a renunciar a reclamarlas? No. ¿Vamos a priorizar? Sí. ¿Es el asunto más importante y urgente que hay ahora en Galicia? Creo que ahora tenemos otras urgencias.

Sería necesario regular el papel de ‘líder de la oposición’ tras la polémica de la última reunión de Pontón y Caballero con Feijóo?

Lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos, porque la reunión con el presidente se transformó en una disputa a ver si iban los dos juntos o si no. Lo lógico hubiera sido el Gobierno por un lado y la oposición por otro. Fue imposible, cada uno exigió su tiempo y no se pusieron de acuerdo en casi nada. Para saber si habría que regular eso sería bueno conocer si la oposición está de acuerdo en que se regule y cómo se ordenan entre ellos. Mientras vayan cada uno por su cuenta en asuntos tan importantes como una reunión formal con el Gobierno y no sean capaces de ponerse de acuerdo, esa pregunta es muy difícil de responder.

Hablando de la oposición, ¿el nombramiento de José Miñones como delegado del Gobierno se puede interpretar como un posible relevo al frente del PSdG?

Pudiera ser un cambio normal, pero es que todas las interpretaciones que se hicieron en clave interna vinieron desde el propio PSOE por lo que está claro que algo hay. Lo que se trasluce es que Gonzalo Caballero un liderazgo tranquilo está claro que no tiene. Para poder llegar a acuerdos con la oposición hace falta un gobierno unido, con criterio y con liderazgo. Nosotros intentamos tenerlo pero también hace falta lo mismo en la oposición. Simplemente algo tan normal como un relevo en la delegación del Gobierno fíjese el maremoto que creó en el PSOE.