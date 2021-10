Conde critica la “falta de credibilidad” de la política energética del Gobierno que hace que empresas “abandonen España”

El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha criticado la “falta de credibilidad” de la política energética del Gobierno de España, que provoca que empresas, entre las cuales ha mencionado Vestas en Viveiro (Lugo) y Siemens Gamesa en As Somozas (A Coruña), adopten “la solución de abandonar España”.

Así lo ha aseverado el también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press, en la que ha advertido ante una inflación “que está desbocada” a nivel estatal y que tiene “impacto directo” sobre la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de familias y pensionistas. De hecho, ha alertado de que esto también podría provocar “que suban los tipos de interés”.

De este modo, ha emplazado al Gobierno central a “atajar de forma inmediata” esta situación “empezando por el precio energético”, un asunto en el que ve al Ejecutivo “desnortado”: “No se puede mirar hacia Europa y hacia Argelia pensando que ahí va a estar la solución de los problemas”. En concreto, Francisco Conde ha pedido “medidas valientes” como en otros países de Europa a través de los impuestos y de “ayudas directas”.

Es más, el vicepresidente segundo de la Xunta ha avisado de que “ya no son solo las empresas electrointensivas” las que tienen problemas derivados de esta crisis, sino también “pymes”. “Se acercan a nosotros trasladando la preocupación no tanto por cómo cerrar el año 2021, sino por la situación para el 2022”, ha añadido.

LA CENTRAL DE AS PONTES, “NECESARIA”

Sobre la situación de la planta de Endesa en As Pontes (A Coruña), después de que esta semana trascendiese la compra de 20.000 toneladas de carbón, Conde ha apuntado que ahora “se demuestra” que la central “se hace necesaria para garantizar la seguridad del suministro” eléctrico.

Así, tras criticar que la Xunta no recibiese “ninguna explicación” ni por parte del Estado ni por parte de la empresa sobre la reactivación de la planta, el vicepresidente económico sí espera que haya “un análisis” por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que constate que esta planta es “necesaria”.

Sin embargo, Francisco Conde no ve “posible que a corto plazo se pueda cambiar la decisión” del cierre.

ANULACIÓN DEL ERE EN ALCOA

Acerca de la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), el vicepresidente económico ha remarcado que la anulación del ERE confirmada por el Tribunal Supremo esta misma semana viene a dar “la razón a los trabajadores y a la Xunta” cuando durante las negociaciones identificaron que la compañía “estaba actuando de mala fe”.

Por eso, Conde ha instado a la multinacional a “abandonar esa actitud” que mantuvo “durante los últimos meses” y al Gobierno central a “adoptar una decisión formal para cerrar la venta de la planta y permitir que un comprador pueda asumir el proyecto”.

Eso sí, esto pasa en primer lugar “por garantizar un precio eléctrico competitivo” y en segundo lugar por que tanto el Estado como Alcoa se sienten a “establecer los criterios sobre esa venta”. Para ello, la Xunta insiste en que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales intervenga la factoría “si es necesario”.

“Lo cierto es que el Ministerio (de Industria) hasta lo de ahora está ausente en el proceso y nosotros pedimos que se restituya la mesa de negociación y se pueda dar certeza a los trabajadores”, ha agregado.

FÁBRICA DE VESTAS

Asimismo, sobre la fábrica de Vestas en Viveiro, ha lamentado que la empresa “solo tiene como objetivo cerrar la actividad industrial” y “abandonar España”, lo que “responde claramente a una falta de credibilidad de la política energética del Gobierno”.

Ante este conflicto, Conde ha pedido a la ministra que, “igual que en el año 2018 lideró el cierre de la planta de Castilla y León” de esta misma compañía, “asuma también este liderazgo” con respecto a la de Chavín.

No en vano, también ha instado a Vestas a ampliar la negociación del ERE --que afectará a unos 115 trabajadores-- hasta finales de año “si hubiese voluntad de dar una solución industrial” al cierre.

ENCE EN PONTEVEDRA

Conde también ha criticado la decisión “cerrada” del Gobierno estatal a cerrar la planta de Ence en Pontevedra “cuando aún no hay una resolución firme” de los tribunales sobre la anulación de la prórroga de la concesión otorgada en 2018 que dictó la Audiencia Nacional.

Además, el vicepresidente segundo de la Xunta ha censurado que “ni siquiera quiera analizar una solución legal y administrativa” como la propuesta del Consello Consultivo de adscribir los terrenos de Lourizán al puerto de Marín.

“Estamos hablando de 5.000 familias que se pueden ver afectadas y de un sector que tiene una incidencia muy importante no solo en Pontevedra, sino en el medio rural a través del sector forestal”, ha explicado.

Por eso, Conde ha dicho no entender que se emplee “una posición política para deslocalizar una empresa” de su actual emplazamiento. “Dirigentes del PSOE dicen que hay ubicaciones en la provincia de Pontevedra pero no dicen cuáles son, porque no han ni hablado con la propia empresa”, ha asegurado.

También en página industrial, el vicepresidente confía que “en las próximas semanas” se pueda concretar la ubicación exacta en A Mariña para la planta de fibras textiles que la Xunta incluyó entre los proyectos tractores para captar fondos europeos. Sería el “punto de partida” para iniciar la tramitación administrativa.

“DEBATE SERIO” SOBRE LA REFORMA LABORAL

Por otra parte, el titular económico de la Xunta ha pedido al Gobierno “un debate serio” en torno a la modificación de la legislación laboral y ha reducido las discrepancias surgidas entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz a una “política de egos”.

“Pedimos al Gobierno que no se haga oposición interna sobre quién tiene que liderar el proceso y, sobre todo, qué tipo de medidas cada facción del Gobierno quiere poder encima de la mesa”, ha continuado.

De igual modo, Conde ha demandado una legislación “que permita que España pueda seguir consolidando la recuperación”, para lo cual aboga por “bajada de impuestos” y “una flexibilización laboral que permita a las empresas dar esa respuesta que ha permitido recuperar el empleo perdido durante la pandemia”.

No en vano, ha incidido en los datos de la EPA del tercer trimestre de 2021 dados a conocer esta semana, que reflejan que Galicia --con una tasa de paro del entorno del 10 por ciento-- está “en una situación mejor” que la media española --sobre el 14,5 por ciento--. “Es el punto de partida para que la recuperación sea efectiva”, ha apostillado el vicepresidente.

MORATORIA DE PARQUES EÓLICOS

En otro orden de cosas, el titular económico del Gobierno gallego ha destacado la moratoria de 18 meses en los que no se podrá solicitar la instalación de nuevos parques eólicos --salvo casos de “clara incidencia” económica y social en el territorio-- que viene recogida en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos autonómicos para 2022.

Se trata, en palabras de Conde, de “buscar el equilibrio entre la dinamización económica y la protección medioambiental”, ante los “plazos muy cortos” que estableció el Ejecutivo estatal para la aprobación de las declaraciones ambientales.

“Por tanto hay un exceso de tramitación de parques”, ha afirmado, para justificar la moratoria.



