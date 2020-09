Conde: “El objetivo de la legislatura es crear empleo de calidad”

Francisco Conde, flamante vicepresidente de la Xunta, además de conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, acudió a la llamda de las ondas para, desde una entrevista en Radio Galicia-Cadena Ser, desmentir, primero, que su ascenso a vicepresidente se deba a que se convierte de facto en el delfín de de Alberto Núñez Feijóo, en el mejor situado para darle el relevo a la cabeza de la Xunta en el futuro.

Según detalló, la recuperación de la consellería de Emprego e Igualdade, y de la propia vicepresidencia que lidera, certifican que “el gran objetivo de la legislatura es crear empleo de calidad”.

Además, fruto del trabajo coordinado con todas las consellerías vinculadas a los sectores productivos buscarán exprimir cada euro que llegue de los fondos europeos.

Ahora que el día 27 termina el plazo para sellar la venta o ejecutar el ERE de Alcoa, para Conde es fundamental que “Gobierno central y Xunta trabajamos conjuntamente y no vislumbramos ningún otro escenario que no sea que Alcoa y Liberty lleguen a un acuerdo”. J. C.