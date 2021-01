Conde exige a Endesa "rectificar" el cierre de As Pontes y le acusa de hacerlo por "resultados cortoplacistas"

SANTIAGO. EP. El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, espera "rectificación" por parte de Endesa de su decisión de cerrar la planta de As Pontes, algo que atribuye a que está "mirando resultados cortoplacistas". En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, después de que la compañía certificase que las mezclas de biocombustibles y carbón que ha estado probando no permiten prolongar la vida de la instalación debido a su inviabilidad "ambiental, técnica y económica", el departamento de Conde reclamó "una convocatoria inmediata" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. "Esperamos que en los próximos días se pueda convocar y se pueda trasladar los resultados y la evaluación de la Xunta y del Gobierno sobre las pruebas", ha destacado el vicespresidente.

A su juicio, conocer esos resultados "va a ser determinante y a partir de ahí" ha pedido "un comportamiento ético por parte de Endesa manteniendo sus compromisos". La Xunta, por su parte, trasladará al Gobierno central "la necesidad de que haya un compromiso real".

"FUTURO INDUSTRIAL"

Y es que, en opinión de Francisco Conde, la empresa "está faltando al principio de confianza" y además "no hay una transición justa si no hay un futuro industrial".

"Parece que Endesa está mirando resultados cortoplacistas de su cuenta de resultados, pero la cuenta de Galicia tiene un medio y largo plazo y vamos a exigir un compromiso de futuro industrial", ha subrayado.

Así las cosas, ha remarcado el "rechazo de la Xunta" a la "actitud inaceptable" de Endesa, "sobre todo porque fue un informe de parte" el que decantó su decisión, "dejando de lado el criterio del comité técnico y faltando al principio de confianza".

Según ha informado, ya trasladó "un no rotundo a Endesa sobre esta decisión", pues "todos los informes previos que había antes de estas pruebas finales tenían una tendencia positiva desde el punto de vista técnico y medioambiental; había una respuesta favorable de la central y de las calderas y faltó evaluar esas pruebas finales, pero todos los indicios eran favorables sobre esa posibilidad técnica y medioambiental".

Desde su punto de vista, por tanto, "claramente" los biocombustibles "sí parecen una solución" desde el punto de vista de la transición energética y de la capacidad de generar energía.



El BNG ve "inaceptable" el cierre de la central de As Pontes y exige buscar "alternativas viables"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido a la Xunta y al Gobierno central ponerse "a trabajar ya" para que haya "alternativas viables" para la central térmica de As Pontes ante un cierre que ha calificado de "inaceptable".

A preguntas de los periodistas, ha calificado como un "jarro de agua fría" para As Pontes y para Galicia la decisión de Endesa, de la que ha dicho que "no puede pretender exprimir los recursos económicos que tiene Galicia y luego de un día para otro dejar tirada a toda una comarca".

Ante una decisión "inaceptable", ha manifestado también que "ni Xunta ni Gobierno central pueden seguir bailando al son que marca esta empresa". "No se puede aceptar el cierre mientras no haya alternativas viables".

Por otra parte, ha asegurado que "esto no es una transición energética". "Es una reconversión industrial que no podemos aceptar" y de la que ha dicho que se hace "con la complicidad de PP y PSOE". "Ya está bien de que Galicia sea la pagadora en todos los procesos de cambio, no podemos permitir este expolio del país", ha apostillado.



El PSdeG rechaza el anuncio "unilateral" de Endesa y pide alternativas que mantengan en el empleo en As Pontes

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha rechazado este miércoles que Endesa anuncie "de forma unilateral" su decisión de cerrar la planta de As Pontes sin consensuar ni con las administraciones implicadas ni con la plantilla de trabajadores.

Tras años de "comportamiento errático" de la empresa en Ferrolterra, como ha denunciado, ahora rechaza seguir analizando la opción de los biocombustibles, o cualquier otra fórmula de producción basada en fuentes energéticas sostenibles, y opta por el cierre inmediato.

"Todos tenemos claro que el carbón no es el futuro, pero hay que buscar otras vías para mantener el empleo en la comarca ferrolana", ha recalcado el dirigente socialista, que ha criticado la forma de proceder de Endesa y su rechazo a explorar "las posibilidades de reconversión y de transición justa".

En un comunicado remitido a los medios, Gonzalo Cabalero considera que "no se puede consentir este comportamiento en una empresa que hizo negocio en el territorio gallego".

"¿Dónde está su responsabilidad social corporativa?", ha preguntado el socialista, que ha pedido que se reúna la Mesa de As Pontes y que Endesa se siente con el Estado, la Xunta, el Ayuntamiento y los trabajadores para perfilar y consensuar una transición ecológica justa.



Convocan huelga general en comarca de Ferrol por su "situación de emergencia"

Ferrol. EFE. Los sindicatos CIG, CCOO y UGT han anunciado este miércoles la convocatoria de una jornada de huelga general en la comarca de Ferrol el próximo 25 de febrero ante "la situación de emergencia social y económica que está padeciendo" la zona.

En un comunicado, han hecho un "llamamiento a toda la clase trabajadora y la ciudadanía" para sumarse al paro. "Los propios acontecimientos nos llevan a esta convocatoria", han estimado las centrales convocantes.

Según dichas organizaciones, "nuestros análisis se están cumpliendo: Endesa sin alternativa, Siemens Gamesa cerrada en la práctica, el naval sin carga de trabajo alguna, el cierre continuo de empresas y negocios".

En este sentido, han advertido de la "consecuente pérdida de puestos de trabajo y recursos económicos y sociales". "Esta situación necesita de soluciones urgentes y estas existen y además están más que discutidas y plasmadas en cientos de documentos", apostillan.

"Está en el tejado tanto del Gobierno gallego como del central ponerlas en marcha", han estimado CIG, CCOO y UGT, que avisan de que no "caben más demoras, más debates estériles; solo cabe actuar y eso es lo que demandamos".

Entre sus reclamaciones, han citado la concreción de "carga de trabajo para el naval, una transición ecológica justa sin pérdida de puestos de trabajo" o proyectos de energías renovables acompañados de iniciativas industriales.

Igualmente, los sindicatos han exhortado a desbloquear "infraestructuras que nos deben desde hace décadas, inversiones que atarían proyectos industriales" o un "plan integral que haga revivir el sector marisquero" en la ría de Ferrol.

En este ámbito, han incidido en que no "vamos a parar hasta tener hechos concretos, se acabó el tiempo de las promesas y de las milongas". "No estamos dispuestos a asumir que nuestra comarca muera por inanición", zanjan.