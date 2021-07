Conde reclama soluciones concretas para el futuro de As Pontes

Preguntado por el futuro de ENCE tras la resolución judicial que anulaba la prórroga de 60 años para mantener su ubicación, Conde lamentó que “se ten demostrado que a transición enerxética só se pode contabilizar en peche de empresas e en máis impostos”. Por eso, le reclamó al Ejecutivo central “realismo e que se poida concretar unha alternativa ao peche desta empresa”.

El vicepresidente económico indicó que son necesarios los requerimientos técnicos de la empresas, las condiciones en las que podrá operar y si podrá acceder o no a fondos europeos. “O Goberno ten a última decisión. Pedimos realismo”, reiteró Conde, que solicitó que, del mismo modo que visitan comunidades como Cataluña y Extremadura, “que visite Galicia e que poida concretar fondos europeos para dar unha alternativa a ENCE e identificar un contexto realista”.

Aseguró que para la Xunta “a prioridade é o emprego, que poida haber continuidade dos postos de traballo e do impacto que ten no sector forestal e loxístico”. Garantizó proactividade y colaboración con Gobierno y empresa para encontrar soluciones. “Só temos unha prioridade: emprego e darlle alternativas a os traballadores. Non pode ser que a transición xusta se teña que asumir en termos de desemprego”, zanjó.