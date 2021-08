Contratos precarios o experiencia: las alternativas laborales en los jóvenes

Santiago. “A situación do mundo do traballo é negativa en todos os aspectos. A xente moza ten máis dificultade para acceder a un posto de traballo e cando teñen a opción normalmente son traballos precarios. Hai empregos que requiren experiencia laboral, onde non poden acceder porque non hai un sistema que permita adquirir experiencia”, comenta Fran Cartelle, secretario confederal de Empleo e Industria de CIG Galicia.

Los que no tienen una formación importante sufren así el abuso de la precariedad y temporalidad de ciertos sectores. “A maioría de contratos son temporais e a rotación nos postos de traballlo dende a aplicación das últimas reformas laborais é altísima. Iso desencadena en que a xente moza non teña a posibilidade de acadar un emprego digno e medianamente estable que permita desenvolver un proxecto vital”, añade.

Fran Cartelle habla de que el marco normativo que rige el mundo laboral no favorece a la creación de empleo. “Habería que modificar o marco xeral, derogar as reformas laborais e crear emprego de calidade. É necesario ter un plan de emprego galego que permita desenvolver as potencialidades que temos como país para crear postos no agro e na pesca. Non como ata agora, onde as empresas multinacionais aprovéitanse dos nosos recursos e non xeran emprego aquí”, pone en valor.

A mayores habla de la existencia de medidas contrarias a que la gente joven trabaje, como aumentar la edad de jubilación, “o que significa un tapón para a xente nova que quere acceder a postos de traballo”. “Tamén están os efectos significativos da dixitalización cunha perda importante de postos e cunhas calificacións máis específicas”, dice.

Pensando en un futuro próximo considera que todo se basa en las transformaciones que está habiendo en la sociedad. “A dixitalización non tería que ser algo negativo se non fose porque está ao servizo das grandes empresas que non pensan en que as persoas queiran ter un traballo honrado. Se a revolución científica estivera ao servizo dos gobernos e de quen ten que velar pola maioría social seguramente lexislarían dunha maneira que posibilitara a creación dun sistema productivo no que os beneficios redundaran aquí”, concluye.