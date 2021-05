Cortabitarte sale de la dirección de Adif antes del juicio por imprudencia profesional grave

Andrés Cortabitarte, quien fue director de seguridad en la circulación de Adif, da un paso a un lado y renuncia a su puesto en la subdirección en la que estaba desde 2017, en vísperas de que se celebre el juicio por 80 supuestos delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave en la línea en la que se produjo el accidente del Alvia en Angrois en julio de 2013.

Cortabitarte, que se mantenía en la subdirección de la Gestión Logística de Aprovisionamiento, renunició a su cargo y seguirá como técnico especialista, la categoría con la que accedió a la empresa pública.

La plataforma de víctimas del accidente llevaba años reclamando el cese de este alto cargo de su puesto de libre designación, y es que el siniestro en el que murieron 80 personas y por la que serán juzgados tanto Cortabitarte como el maquinista ocurrió en julio de 2013.

De hecho, en una reunión en 2018, tanto el ministro por entonces de Fomento, José Luis Ábalos, como la presidenta de Adif, la gallega Isabel Pardo de Vera, se comprometieron a que abandonaría la dirección de la empresa pública en “el momento procesal” de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, el pasado mes de abril, a los pocos días de hacerse público el cierre definitivo de la instrucción, y a preguntas de los periodistas durante un acto en Compostela, el titular ahora de Transportes defendió que Andrés Cortabitarte siguiese en esa subdirección general, al alegar no tenía ya “ninguna responsabilidad en materia de seguridad”.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña atribuyen al que fuera director de seguridad en la circulación de Adif la falta de atención del “riesgo especial de descarrilamiento” en la curva de A Grandeira.

Por su parte, el fiscal, en su escrito de acusación, en el que pide para él cuatro años de cárcel, como para el maquinista, sostiene que “el accidente no hubiese sucedido si Adif y Cortabitarte hubiesen gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo”. Esa ausencia de gestión fue la que provocó, según el Ministerio Público, que la línea no fuera segura.

MOMENTO OPORTUNO. El ministro, José Luis Ábalos, valoró ante los medios de comunicación la salida de Cortabitarte, respondiendo que llega “procedentemente”, ahora que la instrucción está cerrada, “en función de las calificaciones del propio proceso”. Ábalos remarcó que no se puede “ir por delante de la justicia”.

El titular de Transportes declaró que “Adif quiere dejar claro que no trata de actuar de ningún modo corporativista frente a responsabilidades”. Sobre la permanencia del ex director de seguridad en la compañía, en calidad de técnico, replicó que “como no puede ser de otro modo”, sigue en Adif, aunque “sin ninguna responsabilidad”.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS. Al hilo de esta dimisión, en la plataforma de víctimas del accidente apuntan a los que fueron responsables del Ministerio de Fomento antes del accidente. Consideran que tanto José Blanco como Ana Pastor “tienen que seguir los pasos” y “pedir perdón, asumir su responsabilidad y dejar cualquier cargo público”. En la actualidad, el socialista ocupa puesto en Enagas, una empresa con participación del Estado, mientras que la popular es vicepresidenta del Congreso.

Entienden que las posiciones que hasta el momento han tenido el fiscal, la Audiencia Provincial de A Coruña, el juez y la Unión Europea evidencian que “no se cumplió la normativa”. “Desmontan la verdad oficial, que con Ana Pastor hicieron creer que el Gobierno hizo una investigación independiente, que se cumplía la normativa y que el maquinista era el único responsable”, agregan. Con respecto a José Blanco le responsabilizan de haber autorizado la entrada en funcionamiento de la vía “sin que cumpliera la normativa”.