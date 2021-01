“Creemos con total firmeza que el papel y lo digital van a convivir”

Empecemos fuerte, con su permiso... ¿Tenemos futuro en este mundo donde cada vez pesa más lo virtual en los sectores ligados al papel, la impresión y las artes gráficas?

Un si rotundo. El papel sigue siendo un elemento fundamental para hacer campañas de publicidad y, entre todos los formatos disponibles, el flyer sigue siendo el más demandado. No obstante cabe destacar que, en estos últimos años, hemos notado un incremento considerable en la venta de material corporativo para pymes y autónomos. El márquetin ha tomado especial relevancia en las pequeñas empresas y las imprentas nos hemos sabido convertir en un proveedor estratégico para ayudarlas en todo el proceso de construcción de marca y fidelización de clientes.

¿Cómo está en la actualidad la situación de su sector en Galicia?

En general el sector se encuentra en una situación difícil tanto en Galicia como en toda España. La digitalización ha cambiado la forma de actuar de los consumidores, convirtiendo al canal digital en uno de los principales medios comerciales a nivel global y en todos los sectores. Estamos en un punto en el que digitalizarse es fundamental para mantener cuota de mercado y para crecer. No nos olvidemos que el consumidor tiene el poder de decidir a quién comprarle con la facilidad de hacerlo desde el sofá de su casa, de una forma sencilla y rápida. El de las artes gráficas es uno de los sectores más apasionantes y con historia que ha sabido adaptarse a los cambios siempre. Por eso estoy convencido de que la gran mayoría ya están trabajando en ello con mucho acierto.

Por sus cuentas veo que el golpe en su facturación por el impacto de la COVID ha sido muy duro. ¿Qué se dejó de hacer por el impacto del virus, qué tipo de trabajos o pedidos se cayeron, por la pandemia?

En situaciones de crisis o caída de ventas los clientes se ven “obligados” a recortar sus presupuestos de publicidad. Por ese mismo motivo experimentamos una caída importante. No obstante, esta podría haber sido mucho peor sin la base de clientes tan fuertes que tenemos y con alto grado de fidelización. Recordemos que es la primera vez que vivimos una situación como la actual, en la que un virus ha cambiado toda nuestra vida normal, la cultura, el ocio, el trabajo y hasta la forma de relacionarnos. Dicho esto, nos vimos perjudicados por el cierre de locales, cancelación de eventos y por la eliminación de la vida social. Hay sectores bastante afectados como la hostelería y el pequeño comercio. En este contexto, no nos podemos quejar porque a pesar del mal año, conseguimos mejorar las ventas en el segundo semestre del año y eso nos permitió estabilizar nuestra compañía financieramente. Todo el cierre de actividad no esencial nos perjudica indirectamente, dado que nuestros clientes dejan de realizar campañas publicitarias y acciones de márquetin en general, eso es una realidad. Reconozco que gracias a nuestra gran cartera de clientes fieles conseguimos cerrar bien el pasado 2020.

¿Cómo salvaron los muebles, cuál fue su clave para no sucumbir? ¿Acudieron a líneas ICO, a préstamos para lograr liquidez?

Nosotros fuimos de los primeros en solicitar un ICO. Sabíamos que la situación se iba a complicar durante meses y decidimos captar liquidez para no tener problemas de pago. En nuestro caso esta financiación se aprobó muy rápido porque no teníamos endeudamiento bancario a largo plazo y nuestras cuentas estaban saneadas.

A nivel laboral... ¿Cuánta gente tienen en plantilla?

Actualmente somos doce personas trabajando en los departamentos de Márquetin, Producción, Atención al Cliente y Diseño.

¿Hicieron alguna regulación laboral? ¿Acudieron a un ERTE?

Acudimos al ERTE en el peor momento de la pandemia para una pequeña parte de nuestra plantilla, pero pudimos reincorporarlos al poco tiempo.

¿Cómo se pueden ganar clientes pese a la caída de la actividad por la crisis sanitaria?

Tenemos una base de clientes muy fidelizada que hemos ido creando a lo largo de los años. Somos una imprenta 100 % customer centric –se diseña toda la estrategia alrededor del usuario– y los clientes lo saben. Gracias a ellos pudimos levantar la caída en la facturación. En SoloImprenta creemos que el cliente es lo más importante y eso se ve reflejado en las más de 10.000 opiniones positivas que tenemos en el sello de confianza online ‘Opiniones verificadas’. Nuestra principal fuente de captación de nuevos clientes es el boca a boca, que se produce por la experiencia global que viven cuando nos confían sus trabajos a SoloImprenta.

¿Les ayudó de alguna forma la digitalización creciente de la actividad? ¿Han apostado por ella, por ser una imprenta 4.0?

Para nosotros es muy importante el canal digital, lo tenemos en nuestro ADN. SoloImprenta es una DNVB (digital native vertical brand, marca digital nativa) del sector de las imprentas. Nacimos digitales y esta aceleración tan rápida en el modelo nos permite seguir evolucionando y pensar en un futuro bastante positivo para nuestra compañía.

Tras el mal trago de este 2020... ¿Sanaremos ya en 2021, gracias a las vacunas, o tocará esperar a 2022? ¿Y a nivel ya no sólo social y económico? A sus cuentas, me refiero... ¿Cómo irán este año y en próximo? Vamos, que cuándo se volverá a registros de 2019, cuando ustedes crecían a un gran ritmo...

Creemos que volver a los niveles de venta de 2019 no será posible por lo menos hasta el 2022. El 2021 será un año de recuperación, sobre todo a partir del tercer trimestre, periodo que esperamos que sea bastante mejor que este final de 2020. En este tiempo hemos duplicado la inversión en márquetin con el objetivo de seguir haciendo de SoloImprenta una marca amada, queremos transmitir nuestros valores y conseguir posicionarnos como líderes del mercado. Nuestro objetivo no es ser la imprenta online que más venda, pero si la más querida.

¿Se apoya convenientemente al sector de la impresión y las artes gráficas desde las administraciones? ¿Qué echan en falta?

Sobre el apoyo de las administraciones no puedo opinar, principalmente porque es algo a lo que nunca hemos optado y no sabemos si hay apoyo suficiente o no.

Para terminar, por si acaso, vuelvo al principio... Se cantaba en el siglo pasado, ya en los años 80, aquello de “video kill the radio star”... Y la radio sigue ahí, y con fuerza. ¿Acabará lo digital con la estrella de papel, o sabrán convivir?

Nosotros creemos firmemente que van a convivir. En este mundo tan digitalizado, hacer campañas con papel permite crear experiencias diferentes y más valoradas por los consumidores. Hace poco vimos la noticia que IKEA dejará de hacer su catálogo pero, por otro lado, vemos como Google y Amazon hacen catálogos impresos y los distribuyen en las principales ciudades para conquistar nuevos segmentos de clientes. Siempre me gusta hablar sobre la experiencia de entrega de pedidos de las tiendas online y como a través de productos impresos y personalizados en papel se pueden crear experiencias únicas y conseguir fidelizar a los clientes.