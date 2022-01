Crónica de un cierre anunciado

··· Lejos de la polémica, y ciñéndose al simple hecho del cierre, para Susana Aldecoa, médico en uno de estos espacios afectados, el centro de salud de Beiramar, y presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), habla sobre la caótica situación que atraviesa su servicio y lo mal, según resalta, que se está reaccionando... “La gerencia de Atención Primaria de Vigo es un desastre. No tiene en cuenta la situación de los servicios (...) No se reúne con los jefes de servicio para que ellos digan qué necesitan para su servicio. Improvisan, toman medidas absurdas como esta que acaban de tomar. Un centro de salud no puede cerrar, un paciente tiene que tener posibilidad de acudir a su médico. ¿Cómo se va a cerrar un centro a la atención de lo que no sea urgencias o covid? Es un absurdo y la situación más dramática que puede tener el sistema sanitario. Hay cosas que no pueden pasar y están pasando”, manifiesta.

··· Reconociendo que “es verdad” que no podían más, Aldecoa indica que “aún antes” de que empezara a subir la sexta ola ya estaban “desbordados”. “Da miedo ir a trabajar”, comenta, señalando que esta medida ha llegado porque desde la Consellería “vieron que los números eran imposibles”.

··· “Agendas de 60, de 70, de contar en algún centro de 80, eso es absolutamente imposible de hacer pero la solución no solamente puede pasar por ahora cerramos y ya está”, dice. “Siguen cayendo en el mismo error”, añade, recordando haber leído un informe sobre los más de 7.000 médicos españoles que hay en Gran Bretaña y que habría que traer de vuelta con contratos apetecibles. Si les dieran “contratos similares aquí, la mayoría se vendrían”. “Muchos”. “O por lo menos esto habría que intentarlo”.