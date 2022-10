“Damos servicio a tres municipios”

“Al hablar de gasolineras del rural siempre debemos partir de la base de que nosotros en muchas cosas no podemos competir con las gasolineras de los pueblos o de las ciudades, porque vendemos mucho menos. Ahora bien, también es cierto que damos un servicio a zonas que, de otra manera, se quedarían sin servicio y en las que los clientes tendrían que hacer un montón de kilómetros para poder repostar o acceder a otros servicios que damos nosotros, como el de tienda”, explica a EL CORREO Francisco Cortizas, de la gasolinera de Irixoa, que ahora mismo es la única que suministra a tres, casi a cuatro, ayuntamientos.

Y es que, tal y como estima, hasta Betanzos no habría otras gasolineras, o, como alternativa, hasta Ponteceso. Esto supondría tener que recorrer 25 minutos para poder repostar en la gasolinera más próxima. Pero es que “no solo doy servicio de combustible, al final nos hemos reinventado y vendes pan, ofreces recargas telefónicas para gente mayor que no tiene línea telefónica, recoges paquetes de Amazon...”, en definitiva, “toda una serie de servicios que, si la gasolinera desaparece, también desaparecerán con ella.

“Con el tema de los 20 céntimos se nos ha puesto la cosa cruda”, confiesa Cortizas, que reafirma que “estamos adelantando dinero”. Y adelantar dinero para empresas de este tipo, “pequeñitas y familiares en su mayoría –esta la levantaron con esfuerzo mis abuelos, luego la explotó mi madre y ahora ha pasado a mí– que aunque tienen una facturación muy grande, no tiene unos beneficios equiparables” es imposible. Adelantar el dinero mes tras mes es insostenible, porque, tal y como recuerda, “nosotros el combustible lo compramos sin descuento y si antes una cisterna costaba 40.000 euros, ahora cuesta 60.000, lo que es una auténtica barbaridad, y si no los pagas no te lo financian, no te dejan sacar la cisterna de allí hasta que entregues el dinero”.

De este modo, “todo te va generando una serie de costes que como no tengas unos ahorros de los que tirar, teniendo en cuenta que los bancos ya no te dan financiación como antes porque ahora te ven como un negocio de riesgo después de la cantidad de cierres que está habiendo, te hundes”. Y como Galicia es una de las comunidades españolas donde más gasolineras hay en el rural, también porque la orografía del terreno (con numerosas cuestas, subidas y bajadas) lo hace necesario, es también una de las más perjudicadas por el real decreto.

¿Significa esto que las gasolineras en el rural serán pronto historia? “Desgraciadamente sí”, se muestra tajante Cortizas, que advierte que cuando esto suceda “van a dejar sin servicio a mucha gente, gente mayor, porque los jóvenes se van del rural”. Así que, “si encima no intentamos generar trabajo y mantener el empleo en estas zons, la despoblación se acelerará, el rural desaparecerá y nos quedaremos sin recursos para el futuro”, considera.

Este gasolinero lamenta profundamente la situación de compañeros que “me contaban llorando que no tenían liquidez e iban a tener que cerrar la gasolinera de sus abuelos”.