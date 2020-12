De hasta el 13 % de la inversión estatal con Rajoy en Galicia al 6 % de Sánchez

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recién aprobados en el Congreso son, buenos o malos, dependiendo del color del cristal con que se miren. Si se utiliza el azul popular, no hay paliativos: Galicia es “maltratada” en las cuentas del Estado para 2021, con una bajada “muy importante” de la inversión. Y no lo indica cualquiera, lo atestigua la hoy diputada en el Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, quien fue ministra de Fomento o presidenta de la citada Cámara baja. En cambio, con el visor rojo socialista del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, la formación conservadora, y en especial los nacionalistas del BNG, son unos “irresponsables” por no ver en “compromiso” presupuestario desde Moncloa con la comunidad y votar en contra.

Pastor, acompañada en la sede del PP de Pontevedra por los diputados María Ramallo y Javier Bas, y por las senadoras Pilar Rojo y Elena Muñoz, afirmó que el presupuesto aprobado por el “Gobierno Frankenstein nace lastrado” al basarse “en una mentira con ingresos hinchados y cuentas falsas”, en alusión a la previsión de fondos de la Unión Europea.

Explicó que, de las 1.500 enmiendas presentadas por su partido, 48 son “específicas” para la provincia de Pontevedra, todas rechazadas tras la aprobación de unos PGE apoyados por “independentistas y radicales”. Por ello acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “seguir en la Moncloa” a costa de superar “una línea que en democracia no se debería traspasar con el pacto con Bildu”.

Frente a unas cuentas con “más déficit, más deuda pública y más paro”, contrapuso las cuentas de los últimos ejecutivos populares en aspectos como la inversión en Fomento y la disminución del peaje en la AP-9. “Pasarán años hasta que se vea una rebaja como la que hizo Rajoy”, afirmó.

Pilar Rojo, por su parte, fue demoledora al recordar que entonces el PSOE y el BNG exigían a los Gobiernos presididos por el PP que los Presupuestos para Galicia “plasmaran por ley un 8 % del total”, un porcentaje que “ahora no llega ni al 6 % cuando el PP llegó al 13 %”, recalcó.

Entre las enmiendas presentadas por el PP, Pastor destacó los 34 millones reclamados para “fortalecer” el Camino de Santiago de cara al Xacobeo 2021, la creación de una Unidad de Prevención en la Comisaría de la Policía Nacional en Pontevedra y la implantación del “IVA cero” en las mascarillas, no solo en las higiénicas, sino también en las FFP2 y FFP3 que “deberían ser las que utilizasen los sanitarios”, colectivo con más de 80.000 contagios en España de COVID, mal que para Pastor debería consisderarse en estos casos como una “enfermedad profesional”.

Mientras, Gonzalo Caballero aseguró que donde el Bloque Nacionalista Galego ve “discriminación” en los PGE lo que hay es “compromiso” con Galicia, con una inversión por gallego que supera a la que hay por “catalán, andaluz, valenciano o madrileño”.

Lo destacó desde la sede de los socialistas gallegos acompañado por el coordinador de los diputados gallegos del partido en el Congreso, Guillermo Meijón. Calificaron de “error histórico” el voto en contra del Bloque a las cuentas, que definen como las “más sociales” y expansivas, pensadas para lograr una salida de la crisis “más justa, equitativa e igualitaria”.

“Tienen la prioridad en las personas y en Galicia es más necesario que nunca ese compromiso”, afirmó. “Votar en contra es votar en contra de los presupuestos más sociales, de la subida de las pensiones, de la rebaja de los peajes de la AP-9, de la posibilidad de sacar a este país adelante en los momentos más complejos”, alegó.

Incidió en que las cuentas contemplan una inversión de 308 euros por gallego que supera los 258 de media en el conjunto del Estado. Por ello Caballero rechazó las “mentiras” de los frentistas cuando “dice que hay discriminación”. Por ello dejó claro que el PSdeG va a “defender a los gallegos frente a aquellos que quieren imponer su causa nacionalista” por encima de los intereses de Galicia.