De la noche a la mañana, 60 barcos gallegos que llevan décadas faenando en el Atlántico Norte se ven obligados a retirarse

El patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez, mostró su malestar ante la inminente entrada en vigor de una normativa que, asegura, “aféctanos a todos”. Mostró su preocupación, pues el veto a la pesca de fondo al completo repercutirá en la economía, “pois imos perder mercado e produto do mar; moita frota non será capaz de seguir adiante porque esas zonas eran moi importantes, principalmente para os barcos do Gran Sol que era onde estaban a ir á merluza do pincho”, entre otras.

José Antonio Pérez incluso resaltó en una conversación con EL CORREO que esta prohibición será una problemática para la alimentación: “Estamos a buscar un alimento rico en proteínas como é o peixe e iso vai a afectar moito... por non falar dos postos de traballo, pois xa estabamos peleando para aguantar as empresas coa subida do combustible e con todos eses problemas e agora isto, que é unha locura”, reiteró.

El patrón mayor lamenta que “un pouco de cada lado pero estannos buscando a ruína. Sabemos que día a día estamos peleando con Europa polas cotas de pesca, que cada ano se nos reducen. Non vemos saída, atácasenos ao sector mariñeiro por todo lados”.

Respecto a la norma, afirma que “hai moita diferenza entre países. Europa, se nos colle cun quilo de máis, xa nos sanciona duramente”. También le sorprende que apliquen la ley de un día para otro, una vez se haya publicado, “todo sen ter estudos económicos; penso que non se imaxinan o impacto tan grande que é isto para nós”. Critica que, una vez más, no se haya tenido en cuenta al sector. m. c.