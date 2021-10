Dejar de fumar: un proceso difícil pero posible que requiere tiempo

Carlos Noya tiene 62 años y con solo quince fumó su primer pitillo. “Os da miña idade comezamos a comprar paquetes de tabaco e a darnos cigarros uns aos outros. Eu non fun dos primeiros pero aquelo converteuse nunha moda”, cuenta.

En un primer momento lo hacía a escondidas. “Non se podía fumar á vista dos pais nin dos avós”, dice. Cuando tenía 18 años su abuela descubrió que en el cuarto de baño había humo. “O primeiro que dixo foi: ‘o rapaz fuma’ ”, recuerda. En su familia sólo fumaba algo con anterioridad su abuelo, pero después ya nadie lo hacía. “Non me dixeron nada, pero imaxinaba que non lles gustaba. Procurei non fumar á vista deles ata case os 20 anos”, afirma. Comenzó a tener cada vez más adicción hasta fumar una o incluso dos cajetillas de pitillos al día.

Con 32 años fue capaz de dejar de fumar durante tres meses, cuando estaba dando clases de Tecnología Agraria en Formación Profesional. Recuerda que en ese tiempo engordó unos ocho kilos. “Tiña un apetito desbordante. No recreo os compañeiros tomaban un café e eu, a maiores un bocadillo”, apunta. Al engordar volvió a coger en sus manos un cigarrillo y se enganchó de nuevo.

En el año 2017 se enfrentó a una pequeña operación ambulatoria y al salir del hospital estaba convencido de que iba a dejar de fumar. “Parei un ano, pero a comezos do 2018 non sei moi ben o motivo collín un cigarro e volvín ao vicio”, destaca. Tras pasar las navidades, a los dos días de empezar el nuevo año decidió reflexionar sobre el tema como “persoa fumadora fronte a persoa racional que razona”. Finalmente se autoconvenció de que un pitillo no podía dominarlo. “Mentaliceime e conseguín deixalo”, asegura.

Para Carlos lo fundamental para lograrlo fue tener fuerza de voluntad. “Non se precisa axuda externa. Está todo na mentalidade. Ningúen morre por non fumar”, considera. Aún así afirma que fue duro y que por momentos pensaba en ello, sobre todo cuando veía fumar a alguien.

En estos dos años y medio percibe mejoría en todos los aspectos. “Degusto máis a comida, físicamente estou mellor, fago deporte, cambioume a tonalidade da pel. En definitiva síntome moito mellor”, destaca. Tras haberlo conseguido se arrepiente de haber esperado tanto. “Estou convencido de que nunca máis volverei a fumar. Prexudicas a saúde, o bolsillo e as personas da túa contorna”, concluye.

Cree que en la actualidad sucede el mismo sistema de siempre. “Empezas por probar. Tómase como un chiste e acabas enganchando porque é moi aditivo”, dice