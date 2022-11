Del oscuro chapapote al blanco solidario

El entonces alcalde de Muxía, Alberto Blanco (PP), dice preferir quedarse “co bo” y lo positivo derivado de la catástrofe, durante la cual “intentamos facer as cousas do mellor xeito posible, aínda que o mellor é que nunca tivese sucedido”. Asegura que “o Goberno volcouse con esta zona e non escatimou medios para axudar aos afectados, e o conxunto da sociedade amosou unha grande solidariedade, empezando polos muxiáns”.

Dos décadas despúes, Blanco asegura que en este tiempo “conseguíronse cousas importantes para Muxía e para a Costa da Morte, como o Parador de turismo, ou a autovía”, aunque“tamén se perderon oportunidades de fixar poboación co rexeitamento do bipartito á piscifactoría de Touriñán e á planta de repoboación de especies mariñas prevista en Moreira”.

En el plano positivo sitúa también la pronta recuperación del medio marino y el hecho de que “Muxía e a Costa da Morte situáronse no mapa; o auxe experimentado no sector turístico é a mellor proba”, concluye.