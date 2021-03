Detectives de Galicia niegan estar vigilando a los teletrabajadores

Los detectives no son Sherlock Holmes. Ya no llevan lupa. Tampoco fuman en pipa, camuflan su rostro entre boinas contemporáneas o visten oscuras gabardinas. Son profesionales cualificados cuya imagen es utilizada ocasionalmente para adulterar la realidad entre ficción. Desde diferentes agencias gallegas niegan haber sido contratados por empresas para vigilar teletrabajadores, tal y como se lleva afirmando en distintos medios durante las últimas semanas.

Un investigador de Alfa Detectives, relevante despacho localizado en Vigo, rompe la trama que se lleva gestando en páginas, ondas y parrillas. “Esto es totalmente falso, no sé de dónde ha salido, ni con qué motivación”, dice algo frustrado.

Como buen indagador, contrastó la información escondida, bajo titulares como Empresas encargan a detectives privados que vigilen si sus empleados se saltan el teletrabajo, con múltiples compañeros del sector en la comunidad: “Solo dos han dicho que tienen mucho trabajo y me han reconocido que es mentira”.

Asimismo, señalando que ninguna compañía ha contratado sus servicios para tal propósito, mantiene que existen “dispositivos electrónicos muy sencillos y baratos” en materia de “ciberseguridad” que actualmente están adquiriendo empresas que contemplan esta modalidad para “imposibilitar” los fraudes.

“¿Para qué contratar un detective si gastándome veinte euros lo tengo solucionado?”, plantea este investigador sin saber exactamente “con qué afán de protagonismo está llegando a los medios” dicha noticia. “Esta situación no se está dando”, comenta ante este panorama.

Lo mismo acontece en A Coruña, donde el responsable de Detectives Infox, que también tiene un negocio en Lugo, confiesa que le han llamado de todos lados (los medios) durante los últimos días. “A mi personalmente no se me ha dado ningún caso”, explica este profesional.

El hombre, que está colegiado en varias instituciones del campo detectivesco, añade además que “el Colegio de Valencia (uno de los más influyentes de España) ha enviado una nota a los periódicos diciendo que eso era totalmente falso”.

“Eso es una noticia que la dan, pero no sé quien estará interesado en ello, la banca o quien sea, en fin, algunas empresas grandes (...), no entiendo el motivo, si bien sabemos más o menos en qué consiste”, manifiesta con incertidumbre.

Del mismo modo, dicho investigador evidencia que tampoco ha tenido entre sus manos ningún caso de este estilo, aun admitiendo que trabaja “bastante”. Ya no eso, sino que ni siquiera le han llamado para informarse sobre esta clase de servicios o solicitar un presupuesto.

“Ese trabajo en estos tiempos que estamos no se da”, apunta igualmente. En este sentido, no descarta que determinadas agencias estén diciendo que sí tienen dicha demanda a fin de trasladar esta “idea a las empresas para hacer ese tipo de trabajos”.

Desde Ferrol, se suma al carro un empleado de Neo Detectives. “Nosotros por controlar teletrabajadores no hemos tenido ningún servicio solicitado”, resalta, manifestando que “sí que es cierto que a veces sueltan notas de prensa quizás para dar un toque de atención a esos trabajadores que están teletrabajando”.

El propósito, según esta hipótesis, sería que dichos profesionales “valoren la posibilidad o el riesgo de que puedan ser investigados” para así garantizar un “cumplimiento efectivo” de sus jornadas laborales.

Tras la contundencia de estos tres testimonios: ¿Por qué sale entonces una versión diferente en los medios? “Está muy bien que queráis plantear esta pregunta”, responde una detective de Probanza Investigación (Pontevedra) al comienzo de la entrevista, terminando con un “gracias por esforzaros en intentar ofrecer una versión más ajustada de la verdad”.

Por el medio, la investigadora indica que “esta otra visión que están dando otros compañeros es la real”, incidiendo en que, durante este año de pandemia, el único caso que tuvo le llegó la semana pasada, aunque “eso nunca llama la atención”.

Con todo, remarca que, al haber surgido esta nueva modalidad laboral, “lo lógico es que llamen para hacer algún control de este tipo, pero no estamos ejércitos de detectives detrás de los teletrabajadores”. Las ocasiones que ha leído “noticias sobre este tema, estos últimos días, a veces es la sensación que da”, añade.

“No sé dónde surgió, pero existen agencias de detectives que utilizan de vez en cuando, a través de algún contacto que tengan en prensa, una información a lo mejor deliberadamente engrosada para darle relevancia, para que se hable de nosotros, sobre ellos en concreto”, revela consecuentemente.

Así pues, esta profesional afirma que “a partir de ahí se produce una reacción en cadena, que es cuando otros medios de comunicación se hacen eco” y finalmente “parece que estamos aquí que nos sale el trabajo por las orejas a cuenta de los teletrabajadores y no es así”.

“Yo hablé con otros compañeros y opinamos lo mismo, esta conversación la hemos tenido: ¿Pero esta gente de dónde ha sacado que estamos aquí desbordados ahora por el teletrabajo? Porque no es así”, sentencia en relación al conflicto.

TAMPOCO HAY POR SANTIAGO. En la capital de Galicia, exactamente en Siglo Detectives, un investigador compostelano también constata que no han vigilado a ningún empleado que trabaje a distancia: “Aquí a nosotros no se nos está dando ese caso”. Y eso que colaboran más bien “con empresas” tratan “muy poco” los encargos particulares.

Igualmente ocurre en la agencia Inco, localizada en Ourense. “A mi ninguna empresa me ha contratado para eso, es lo único que te puedo decir, no sé si en otras provincias, pero yo concretamente no he realizado ningún trabajo de este tipo”, corrobora otro detective gallego.

Además, ninguna empresa ha solicitado dichos servicios en Lugo, al menos en Detectigal, donde un profesional niega (como sus compañeros) que esto esté en auge en Galicia. “De teletrabajo no”, subraya, exclamando que “a nivel autonómico por ese lado poco tema hay”.