Detienen al hombre que invadió, entre conducción temeraria y amenazas, el mercadillo de Frigsa

Lugo. La Policía Nacional ha detenido este fin de semana, por conducción temeraria y amenazas, al hombre que en el viernes irrumpió con una furgoneta en el mercadillo de Frigsa, en Lugo, y arroyó dos puestos de venta.

Además, de acuerdo con fuentes oficiales, se ha confirmado que este suceso, que no dejó personas heridas, no estaba relacionado con los enfrentamientos entre dos familias de etnia gitana producidos el jueves 15 de abril, una semana atrás, frente al CEIP As Gándaras.

El episodio con la furgoneta ocurrió el pasado viernes, 23 de abril, cuando el furgón accedió al mercadillo y se llevó por delante un puesto de venta para, después, empotrarse contra un segundo de forma indirecta.

En ese momento, los responsables de varios de los tenderetes se abalanzaron sobre el vehículo para golpearlo y romperle las ventanillas. Debido a los enfrentamientos, se aproximaron hasta el lugar efectivos de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia cerca.

Los agentes, con la colaboración de la Policía Nacional, lograron disolver la revuelta e inmovilizar la furgoneta, que fue trasladada hasta el depósito municipal. Aunque el mismo día del suceso no realizaron detenciones, continuaron patrullando por la zona para velar por el orden. Tras lo ocurrido, las fuerzas de seguridad lograron identificar al conductor y detenerlo “por conducción negligente y temeraria y amenazas” a lo largo del fin de semana, indican las mismas fuentes oficiales. Asimismo, tras pasar a disposición judicial junto con las actuaciones realizadas, quedo en libertad.

Aunque en un principio se investigaba si este suceso estaba relacionado con los enfrentamientos entre dos familias de etnia gitana, que propiciaron la reyerta frente al CEIP As Gándaras y la detención de tres personas, finalmente la Policía Nacional ha determinado que el conductor de la furgoneta “no tiene nada que ver”. e.p.