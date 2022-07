Doce municipios trasladaron a la valedora 63 casos de síndrome de diógenes y de Noé en 4 años

Las enfermedades mentales son las más complicadas de tratar, pero también las más complicadas de padecer y las que peor se lo hacen pasar a las personas que rodean al afectado. Entre ellas, más allá de las más sonadas, como la esquizofrenia o el alzhéimer, también hay otras que quizá por ser menos frecuentes (aunque cada vez más a raíz de pandemia) pasan desapercibidas, como el síndrome de diógenes o el de Noé.

En Galicia, según los datos publicados este semana por la Valedoría do Pobo, los veinte ayuntamientos gallegos con más de 20.000 habitantes trasladaron a este órgano defensor un total de 63 casos de síndrome de diógenes –acumulación de basura y objetos– y de síndrome de Noé –acumulación de animales–. Esto daría una media de más de tres casos por cada gran ayuntamiento.

Todo ello sin contar que estas enfermedades, que habitualmente se manifiestan en personas de mayor edad, están muy relacionadas con la soledad, sentimiento que en Galicia podría experimentarse en mayor medida en el rural, en el territorio despoblado, mientras que en la ciudad las calles siempre están llenas de gente y las opciones de entretenimiento son diversas.

Sea como fuere, la Valedoría do Pobo, por tener mayor número de habitantes, solicitó información sobre los procedimientos de actuación, control y coordinación de los diferentes servicios municipales ante los casos detectados en los últimos cuatro años a los ayuntamientos de Narón, Vilagarcía de Arousa, Oleiros, Arteixo, Ames, Carballo, Culleredo, Redondela, Ribeira, Cangas, Cambre, Marín, Ponteareas, A Estrada, Lalín y O Porriño. Las siete grandes ciudades ya habían sido analizadas por la Valedoría en 2020. Así, de esos dieciséis municipios solo cuatro no tuvieron constancia de casos: Lalín, Ames, Redondela y Carballo. De manera que los 63 casos se concentraron en los doce restantes.

Mayoritariamente se trató de personas que vivían solas, aunque, a veces, la problemática se vio agravada porque terminó afectando a otros miembros que también convivían en la unidad familias, inclusiva menores, como informaron los ayuntamientos de Ribeira y O Porriño.

Y, aunque pudiera parecer que estos trastornos los padecen exclusivamente las personas mayores, la realidad muestra que incluso afloran en edades próximas a los 40 años, como aconteció en los ayuntamientos de Narón o de Ponteareas.

También se han dado casos en los que se produjeron incendios en la vivienda y otros que trágicamente finalizaron con la muerte de las personas afectadas, tanto por síndrome de diógenes como por síndrome de Noé, como lamentablemente pasó en Narón, Arteixo, Marín o A Estrada.

Ante la gravedad de las situaciones ocurridas en las zonas más pobladas del territorio gallego, la Valedora do Pobo resolvió que los ayuntamientos que aún no cuenten con protocolo de actuación o de material de intervención elaboren un plan de prevención y detección precoz de casos, configurando también un registro y base de datos en el que se incluyan los casos diagnosticados, las intervenciones realizadas y un seguimiento de los resultados. A día de hoy, aún tres ayuntamientos no respondieron a la propuesta: Vilagarcía, Redondela y O Porriño.