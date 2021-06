¿Dónde será necesario que sigas llevando mascarilla y dónde no?

Que este sábado se terminan las mascarillas en el exterior es algo que ya todo el mundo sabe, pues la opinión pública ha estado muy pendiente del tema, por desear quitárselas desde hace meses. Sin embargo, como el concepto de ‘exterior’ es muy amplio, hay algunas incompatibilidades con prescindir del tapabocas que deberás tener en cuenta para no incurrir en faltas. Como sabemos que la normativa no siempre es sencilla de entender, desde EL CORREO respondemos algunas de las cuestiones que pueden estar pasando por tu mente en estos momentos. Sigue leyendo.

ÁMBITO DE LA HOSTELERÍA:

- Se me ha olvidado salir de casa con una mascarilla en el bolsillo, ¿puedo entrar en un bar a pedir para llevarlo luego a la terraza? La respuesta es no, rotundo. En interiores la mascarilla sigue siendo obligatoria y parece que lo será todavía durante bastante tiempo. En caso de que se te olvide la mascarilla, vuelve a casa por ella, pues no podrás ir ni a un bar ni a ningún otro sitio interior: bibliotecas, farmacias, supermercados...

- Si me siento en una terraza al aire libre supongo que ya no tendré que ponerme la máscara. Pues lamento decirte que estás equivocado. Si te sientas en un banco del parque no tienes que ponerla, pero en un establecimiento hostelero sí, pudiendo retirarla, como hasta ahora, únicamente para consumir. ¿Por qué? El argumento pasa porque al ampliarse la capacidad de los bares al 100 % en exterior, será difícil garantizar una distancia de 1,5 metros entre todas las personas sentadas.

FIESTAS Y CONCIERTOS:

- Tengo entradas desde hace tiempo para un concierto que tendrá lugar al aire libre en el mes de julio, ¿podré entrar al recinto sin tapabocas? Es lógico que pienses que sí, pero la realidad es que no. Estos eventos, pese a tener lugar en exteriores, se regirán por su propia normativa, lo que obliga a que en ellos haya que mantener la mascarilla. También por la imposibilidad de garantizar que habrá una distancia de 1,5 metros entre todos los asistentes. Igual sucederá en las verbenas y, lógicamente, en el ocio nocturno.

- ¿Pero si el concierto es sentado? Entonces cambia la norma. Si vas a asistir a un espectáculo con sillas asignadas, estas estarán a la distancia de 1,5 metros, a excepción de aquellas destinadas a grupos de convivientes, por lo que no necesitarás usar mascarilla siempre y cuando estés al aire libre.

RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA:

- Voy a ir a ver a mis familiares que están ingresados en una residencia de mayores. Ya están inmunizados, al igual que todos los demás usuarios y trabajadores. ¿Podré verle sin mascarilla? No, aunque ellos sí podrán estar haciendo vida en el centro sin tapabocas, no podrán recibir visitas sin él. Al igual que los trabajadores, aunque estén vacunados, tampoco pueden asistir a los pacientes sin mascarilla.

VACACIONES Y PLAYAS:

- Me voy de vacaciones en crucero la próxima semana, ya daba por supuesto que tendría que llevar provisiones de mascarillas. ¿Será así? No, por suerte tendrás bastantes más alivios durante tu viaje. En concreto, no será obligatorio que lo lleves en el buque mientras están es tu camarote y, por supuesto, tampoco cuando estés en cubierta y puedas mantener la distancia de seguridad con los demás pasajeros.

- Con el calor, la arena y el sudor llevo muy mal el tener que pasear con la boca tapada en la playa ahora que viene el verano. ¿Ha cambiado algo en este sentido? Sí, sí ha cambiado. Si hasta ahora ya no era obligatorio tener mascarilla tumbado en la arena o nadando en el agua, ahora tampoco lo será para pasear, siempre y cuando puedas garantizar la distancia de seguridad con respecto a la demás gente. En principio, como muchas playas gallegas estarán, como ya sucedió el pasado año, parceladas, no tendrías problema en ningún momento.

- ¿Y en la piscina hay que llevarla? Al igual que en la playa, mientras estás nadando no, y en la toalla, si están con una separación prudente de los demás, tampoco. Eso sí, si eres de los que no van cambiados de casa y optan por ponerse el bañador en los vestuarios, ten siempre en el bolsillo el tapabocas, pues ahí, al ser un interior, sí te hará falta.

PASEOS CON FAMILIARES:

- Si salgo a la calle con mis convivientes es imposible que las autoridades sepan si lo son o no. ¿Tendré que llevar también el tapabocas para pasear con ellos? No es necesario. En este punto se confía en la responsabilidad de las personas y se entiende que si dos caminan juntas sin guardar distancia de seguridad es porque se trata de convivientes. Ahora bien, no descartes que te pidan justificarlo.