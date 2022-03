Dos años de vida ‘perdida’, pero con lecciones para el futuro aprendidas

Santiago. “Recuerdo que al poquito de llegar el virus aquí a Galicia las autoridades tomaron la decisión de trasladarnos para un hotel”, rememora Vanesa Castro, directora de la residencia compostelana Porta do Camiño, que recuerda que fueron “días de mucho miedo, porque ellos no podían salir del recinto, pero los de la Cruz Roja, por ejemplo, sí entraban, y aún se pensaba que el virus estaba en el aire”. Afortunadamente, “la protección fue tal que no tuvimos ningún brote hasta esta sexta ola”, nos cuenta Vanesa, que asegura que, además, ahora los mayores “lo están pasando de forma leve, dicen que tuvieron gripes peores”. Pero lo que más les cuesta “es estar encerrados en su habitación, sin salir”, porque “ellos no entienden que encontrándose bien tengan que estar en cama, por lo menos con la tele”. Pero nada comparado con lo mal que llevaron el primer confinamiento, pues “aunque estábamos tranquilos dentro del hotel, en nuestra burbuja, echaban mucho de menos salir a la calle”. Y es que en la residencia Porta do Camiño “los ancianos son autónomos y gente que por decisión propia en algún momento, pudiendo vivir en su casa, decidieron venirse a vivir aquí”. De manera que ellos “estaban acostumbrados a salir a hacer sus recados, tomar algo en la cafetería y echarse un cuento, ir a misa... Y eso sí lo notaron, se volvieron mucho más lentos”, algo que todavía se arrastra en la actualidad.

Y para las propias trabajadores la presión psicológica fue muy potente. Al principio tenían miedo de contraer el virus fuera de la residencia y llevárselo a los ancianos. “Aunque se valen por sí mismos, hay algunos que están un poco peor, con patologías crónicas, y eso nos preocupaba”, apunta la directora del centro, que se siente orgullosa de haber logrado mantener al virus lejos hasta la sexta ola. Porque ahora los contagios llegan con una protección de base, que es la que aportan las vacunas. Fueron la primera residencia en Galicia en acoger la vacunación: “estaban súper agradecidos, se sentían superhéroes”.