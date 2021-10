Dos de cada diez jóvenes padecen un problema de salud mental

Barcelona. Los jóvenes cada vez dan más importancia a la salud mental, no solo porque han aumentado sus visitas a estos profesionales, sino porque cada vez más estos temas se cuelan en sus conversaciones, rompiendo los tabúes y estereotipos de las generaciones anteriores, que asociaban la psicología directamente con la locura. “Hace 20 años oía mucho decir que no tenían que venir al psicólogo porque no estaban locos”, cuenta la psicóloga Núria Casanovas, que cree que su generación empezó a acortar la barrera de vincular la salud mental con una enfermedad hasta que finalmente han sido ahora los jóvenes y adolescentes los que han acabado con ella y consideran que “ir al psicólogo es positivo”.

“Los adolescentes se lo explican a sus compañeros: antes ir al psicólogo era una vergüenza y ahora se ha convertido casi en una moda”, añade Casanovas, que nota este cambio de tendencia en que cada vez son más los pacientes que acuden a su consulta recomendados por otros.

El decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, Guillermo Mattioli, explica que la psicología es una ciencia que tiene menos de cien años y que los problemas “siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo”, por lo que no sabe si este cambio “es generacional o de todas las generaciones juntas”. Considera evidente el cambio cultural que hizo que la salud mental deje de estar asociada a la locura y a la medicación, normalizándola, y que dio paso a una “emocionalización” del lenguaje porque antes hablábamos más de sentimientos y ahora, de emociones.

“Tenemos que hablar de la normalización del sufrimiento psicológico”, comenta Mattioli, que considera necesario hacer pedagogía sobre que el sufrimiento psicológico no es una enfermedad mental, pero esta sí que está generada por el sufrimiento: “La enfermedad mental es una mala solución del sufrimiento psicológico”.

“Los problemas son los mismos, pero antes venían cuando estaban en fases más avanzadas, cuando ya no salían de la habitación”, explica Casanovas, que añade que incluso algunas personas con tendencias autolesivas piden ver a un psicólogo ellos mismos, cuando aún nadie ha detectado que existe un problema. Advierten de que la pandemia “ha generado una cantidad de sufrimiento que no es normal” en las personas porque “somos seres sociales antes que individuales”. Efe