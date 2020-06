Durante el estado de alarma la Guardia Civil tramitó en Galicia 913 casos de estafas telemáticas

··· Juan (nombre ficticio) es uno de los 913 gallegos que denunció ante la Guardia civil una estafa telemática: pequeños cargos bancarios desde una cuenta falsa en el extranjero. “En mi caso fueron cargos en mi tarjeta realizados en Lisboa a través de una cuenta falsa de Glovo (empresa española dedicada a la recogida y entrega de pedidos) Fast Food Restaurant”, cuenta el afectado. “Empezaron con algo más de 9 euros y fueron subiendo hasta que lo detecté y cancelé la tarjeta. Lo curioso es que yo en internet siempre pago con Pay Pal y es una tarjeta que apenas se usa para abonar en metálico, solo para sacar dinero del cajero. Eso fue lo que más me extrañó. Como fueron cantidades pequeñas no se requiere autorización y como por mi trabajo accedo bastante a la banca ‘online’, me percaté pronto”, añade antes de comentar que no va a tener problema con la devolución: “Hice la denuncia y tramité el reintegro en el banco. Supongo que no tardarán”.