Echa a andar la construcción de la intermodal de A Coruña

Vigo. Agravio comparativo es el que ven las autoridades locales respecto a las decisiones de Renfe. En concreto, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, mostró este martes su malestar con la compañía ferroviaria y con las frecuencias que anunció entre Galicia y Madrid, las cuales marginan, en su opinión, a los ciudadanos olívicos al obligarlos a viajar hasta Santiago para tomar un tren con destino a Madrid.

“Lo que nos está proponiendo Renfe es poner a Vigo otra vez en el siglo XIX”, dijo en una rueda de prensa.

“Nosotros en Vigo teníamos dos frecuencias diarias con Madrid, y ahora Renfe consolida una sola, y el resto es ir a Santiago, bajarse del tren, hacer un cuarto de hora o veinte minutos de espera, y subirse al tren”, abundó Abel Caballero.

A la propuesta de Renfe, según Caballero, no se le puede llamar frecuencia, por lo que advirtió que hablará con su presidente para explicarle cuál es la propuesta de Vigo, que sigue siendo el tren directo a Madrid desde Vigo pasando por Cerdedo.

No a la humillación “No estoy dispuesto a que la gente de Vigo tenga que bajar en Santiago. No aceptamos de ningún modo bajarnos en Santiago y la humillación que significa perder el tiempo y tener que subirnos a un tren que viene de A Coruña o sale de Santiago. La primera ciudad de Galicia no tiene trenes directos en alta velocidad”, proclamó indignado Caballero, que se preguntó para qué quiere Vigo la alta velocidad si el tiempo que recuperan los viajeros durante el trayecto lo pierden en las estaciones y transbordos.

“Lo digo alto y claro: queremos trenes directos de Vigo a Madrid”, subrayó el alcalde, que recordó que Vigo es la única gran ciudad de España sin alta velocidad.

De otro lado, el sector ferroviario de CGT Galicia reclamó también por carta a los directores de Renfe Viajeros y Gerentes de Media Distancia en Madrid y Galicia la reposición de la circulación de circulaciones ferroviarias en el ámbito autonómico y en relación con otros territorios (Cataluña, País Vasco o Francia) una vez que finalizó el estado de alarma.

Media distancia En los servicios de media distancia exige que se comience a reponer los trenes de primera a última hora del día con inicio y finalización en Vigo y que se encuentran suprimidos desde abril del pasado año 2020.

Concretamente, el sindicato solicita quer se reactiven los trenes con salida a las 6:58 horas de Vigo-Guixar-Compostela, 7:25 Vigo-Guixar-Pontevedra y regreso a las 8:00 Pontevedra-Vigo-Guixar y 21:35 Vigo-Urzáiz-A Coruña.

Ahora mismo, según sostiene el sindicato, el último tren que sale hacia Pontevedra, Vilagarcía y Santiago es a las ocho y media de la tarde de Guixar, totalmente incompatible con las necesidades laborales y de ocio de la ciudadanía gallega.

Es más, apostilla que villas como Arcade, Catoira, Padrón o Pontecesures no tienen ningún tren entre las 6:45 horas y las once de la mañana, siendo el rural gallego el más perjudicado por los nuevos horarios establecidos por Renfe durante el estado de alarma. Por último, la CGT reclama recuperar el primer tren Avant de la mañana Ourense-A Coruña, en concreto de las 6:45. ecg