Educación asegura que houbo "incidencia cero" nos exames universitarios

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, asegurou que houbo "incidencia cero" durante o desenvolvemento dos exames presenciais celebrados en xaneiro nas facultades galegas, que son "espazos seguros".

"Outra cousa é o que se fai fóra das aulas, pero iso é unha responsabilidade dos estudantes universitarios, que son todos maiores de idade", engadiu, nunha entrevista concedida este domingo na Radio Galega e recollida por Europa Press.

Nun contexto de polémica que rodeou á presencialidad dos exames durante a pandemia, Rodríguez dixo que aínda que os alumnos "parten duns medos lóxicos", non hai "ningún problema" se "se cumpren as normativas sanitarias". "Non coñezo ningunha incidencia no desenvolvemento dos exames, polo menos en Galicia", recalcou.

Ademais, tachou de "irresponsables" as palabras do ministro de Universidades, Manuel Castells, en apoio aos exames 'online', porque "era practicamente pór en dúbida o grandísimo traballo que fixeron as facultades e os equipos reitorais".

Non en balde, o titular de Educación e Universidade da Xunta aproveitou para afear ao ministro que estivese "en silencio" e "practicamente desaparecido" durante meses.

Sobre a Selectividade deste curso, destacou que xa o ano pasado demostrouse que estas probas tamén "se poden desenvolver nunha contorna segura e cunhas regras que hai que seguir". De cara a xuño, é un asunto no que, lembrou, xa traballa a súa Consellería xunto coa Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (Acsug).

INCIDENCIA NOS CENTROS

Nunha semana na que o balance da covid-19 na comunidade educativa galega chegou ao seu pico máximo, con case 4.000 positivos activos, o conselleiro destacou que nos últimos días houbo unha "redución progresiva" que demostra que as medidas e os protocolos do comité clínico, implementados polos centros, "están a dar resultados".

Tras relacionar o aumento dos casos coas interaccións durante o Nadal, insistiu na idea de que os colexios, institutos e escolas infantís son instalacións "seguras" nas que "non hai transmisión", xa que as cifras "evolucionan na mesma medida" que a situación epidemiolóxica do conxunto da sociedade.

Rodríguez recoñeceu que "ningunha" autonomía se planteou o peche total dos centros, aínda que é unha decisión que non compete á Consellería de Educación, senón ao ámbito sanitario. Devandito isto, deu o dato de que a incidencia da covid na comunidade educativa galega chegou ao 0,6%, mentres en España está no 1,4%.

"Hai declaracións da ministra (Isabel Celaá) dicindo que o 1,4% é moi bo. Pois imaxínese o de Galicia, co 0,6%", subliñou o conselleiro.

UNS CENTROS "PREPARADOS"

En calquera caso, dixo que os centros están "preparados" para continuar a docencia no "caso hipotético" de que teñan que pechar, xa que a Xunta elaborou un plan de ensino virtual polo cal cada colexio debía deseñar os seus propios 'horarios espello' para trasladar a actividade ao modo 'online'.

Nestes momentos, as únicas instalacións pechadas desde hai case dúas semanas son fundamentalmente as escolas oficiais de idiomas (EOI) e os conservatorios, que seguen a docencia de forma telemática. "Aproximadamente 35.000 alumnos ven como o plan de ensino virtual están a funcionar", afirmou.

"LIXEIRO INCREMENTO" DO ABSENTISMO ESCOLAR

Na entrevista na Radio Galega, o conselleiro de Educación recoñeceu que hai "un lixeiro incremento" do absentismo escolar este curso, aínda que Galicia está "nuns parámetros aceptables" porque "tampouco se xerou un pánico xeneralizado" pola pandemia.

Para contrarrestar este fenómeno, Rodríguez explicou que o seu departamento creou "comisións provinciais do absentismo" con profesionais do ámbito non só educativo, senón tamén sanitario e da política social para avaliar "caso por caso" os motivos polos que un alumno non acode ao centro.

"Ir a clase é un dereito, pero tamén é unha obriga que temos as persoas e as familias", incidiu.

Así mesmo, avanzou que o comité educativo que asesora á Consellería na pandemia do coronavirus se atopa elaborando un proxecto de asistencia emocional para atender ao "impacto psicolóxico e sociolóxico" que ten esta situación "inédita" non só nos estudantes, senón tamén nos profesores.

A 'LEI CELAÁ'

Acerca da nova lei educativa estatal, coñecida como 'Lei Celaá', Rodríguez confirmou a intención da Xunta de aprobar medidas "dentro do marco legal" para "minimizar o seu impacto" no sistema galego.

A modo de exemplo, defendeu o incremento de 240 prazas máis de técnico de Formación Profesional (FP) na próxima convocatoria pública, xa que o Goberno os sitúa como un "corpo a extinguir".

E é que, ao seu modo de ver, a 'Lei Celaá' camiña cara a un modelo de "aprobado xeral" cando o sistema educativo "se ten que caracterizar por premiar o esforzo, a motivación e a igualdade de oportunidades". Non en balde, neste último punto, Rodríguez reivindicou que o galego é "o máis inclusivo" de toda España, situado a "nivel das rexións nórdicas".

PAZO DE MEIRÁS

Noutra orde de cousas, tamén conselleiro de Cultura dixo esperar que o comité do Pazo de Meirás dea a este inmoble, recentemente recuperado para o público, un "uso sustentable, razoable, participativo, aberto e que en certa medida" lle dea "un horizonte novo".

Así, fronte á vontade do Goberno de que sexa un espazo destinado á memoria democrática, Rodríguez reiterou a intención da Administración galega de que sexa "un faro da igualdade", que reivindique a figura de Emilia Pardo Bazán "sen obviar nunca que aí viviu o ditador Franco durante o verán".

Ademais, o conselleiro confía en que "canto antes", cando a situación sanitaria o permita, se poidan abrir ao público "os espazos exteriores" do Pazo e, polo menos, os interiores que teñan "o maior interese", como as estancias nas que se atopan as estatuas de Abraham e Isaac, por exemplo.

SANTIAGO. EUROPA PRESS