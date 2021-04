Educación propondrá el adelanto de los exámenes de recuperación a junio

La Consellería de Educación va a proponer adelantar los exámenes de recuperación al mes de junio a partir del próximo curso en ESO y 1.º de Bachillerato. Este cambio, en ningún caso entrará en vigor este curso, en el que las pruebas se desarrollarán en las fechas que inicialmente estaban previstas.

En la mesa sectorial, que se celebrará la próxima semana, el Gobierno gallego analizará con los sindicatos la implantación de un cambio que cuenta con el visto bueno de la Xunta Autonómica de Directores.

El objetivo que persigue Educación es “favorecer que o alumnado teña máis posibilidades de recuperación ao ter máis recentes os contidos”, con un cambio que se aplicó en Bachillerato en 2018, cuando se tomó la decisión de adelantar la fecha de los exámenes de recuperación y darles más tiempo para preparar la ABAU a los que tuviesen que hacerla en segunda vuelta.

Con este cambio, los exámenes de recuperación dejarían de celebrarse en septiembre, a la vuelta del verano, y se realizarían antes de las vacaciones estivales. En concreto, en el borrador que el Ejecutivo autonómico le va a trasladar a los representantes sindicales, se recoge la posibilidad de que estos exámenes se hagan entre el 17 y el 21 de junio de 2022.

Además de las ventajas para los alumnos, Educación también resalta “que as familias e os centros poderán organizar con máis facilidade o seguinte curso escolar”.

El secretario xeral de Educación, José Luis Mira, afirmó que “o obxectivo desta modificación é favorecer, principalmente, aos alumnos”, y argumentó que “o número dos que superan algunha das materias pendentes na convocatoria de setembro é moi reducido”. Con el adelanto, los alumnos tendrían los contenidos más recientes, al celebrarse poco después de los oficiales, y tampoco tendrían por medio las distracciones propias del verano.

Sobre los beneficios para las familias, incidió en que “os seus fillos quedarán matriculados nas ensinanzas que lles correspondan no mes de xuño ou xullo, polo tanto, inician as vacacións cunha certeza do centro de destino”.

También argumentan que el cambio sería ventajoso para los equipos directivos de los centros, toda vez que podrán conocer antes con cuántos alumnos van a contar y su distribución. De este modo, los docentes también podrán saber antes su destino y su horario. En definitiva, Educación pretende “adiantar a organización do curso escolar”.

Esta modificación permitirá empezar antes el curso 2022/2023, “o que facilitará a conciliación da vida laboral das familias coa atención aos seus fillos, xa practicamente desde o inicio de setembro”.