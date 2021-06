El 15 % de los médicos escogería la especialidad de Urgencias si existiera

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y coordinador de Urgencias en el Hospital de O Salnés, Tato Vázquez Lima, evita hablar de “protesta”, pero sí es rotundo a la hora de reclamar que se transforme la “vocación” del 15 % de estudiantes de medicina en una “especialidad”, la de “urgenciólgo”, que tiene que hacer frente al “aquí y ahora”.

Lo dice desde el despacho en el que, como coordinador del servicio, también tiene la misión de hacer cuadrar las vacaciones y libranzas del personal, en las que siempre hay profesionales veteranos. Porque, recuerda, al no existir una especialización, es la “experiencia” de los años y la “voluntad” formativa individual las que hacen que el servicio gestionen esa “hora de oro” vital para evitar “la mortalidad y morbilidad” de los pacientes.

“Hay una hora de oro en Urgencias, en que te juegas la mortalidad y la morbilidad”, explica. En este sentido, dice que el personal médico que atiende en urgencias tiene que contar con un “nivel de competencia máximo, ser un verdadero experto” para poder tratar lo que se llama “el aquí y ahora”.

El currículo de esta especialidad no es algo que haya que definir en España, asegura, puesto que ya se contempla en otros países, en la Europa Occidental, Estados Unidos y países Latinoamericanos, entre otros. Se trata de adquirir competencias para atender a un traumatizado grave en un accidente de tráfico, un infarto, una insuficiencia respiratoria o un parto de urgencia. “Junto con el saber gestionar “ o un incidente de múltiples víctimas”, como en Galicia trae a la memoria el accidente de Angrois. “Todo esto está perfectamente definido. En Europa existe un currículo en el que te formas en todo esto y eres un experto en urgencias”, ha esgrimido Vázquez Lima, quien ha recordado que los militares ya cuentan con esta especialidad desde 2015.

En Urgencias trabajan médicos de distintas especialidades, lo cual “no deja de ser sorprendente”. “Muchos de los que nos dedicamos a esto procedemos de otra especialidad y todas las lagunas que tenemos en origen lo suplimos por nuestra cuenta con cursos en otro sitio y jornadas de formación, junto con la experiencia acumulada”.

¿Y por qué no existe esta especialidad todavía?. “Hay una influencia de algunos cargos directivos de sociedades de medicina de familia e interna, porque Urgencias es una salida laboral a los médicos que no tienen trabajo en los centros de salud”, afirma, para advertir de que “esto podría funcionar hace 20 años, pero hoy en día hay déficit en los propios centros de salud, por lo que es un canto al cielo, no tiene lógica”.

Vázquez Lima asegura que la profesión en Urgencias es “vocacional”. “Se estima que de los médicos que terminan la carrera –y de los que estudian Enfermería–, un 15 % escogería la especialidad de Urgencias. ¡Dejémosles!”, apremia. Hay unos 15.000 médicos de Urgencias con una media de edad entre los 48 y los 50 años, por lo que el relevo generacional en el servicio “llega pronto” y deberían “estar formados”.

Anualmente, la estimación de plazas MIR de esta especialidad rondaría los 500 --progresivamente hasta los mil-- para “ir garantizando el recambio generacional”. “Cuando un servicio tiene su propia formación reglada interna (...) y la formación e investigación crece”, remata.