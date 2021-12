El 73% de los gallegos considera que la compra de viviendas es la mejor forma de invertir para el futuro

El 73% de los gallegos manifiesta que la compra de una vivienda es la mejor forma de invertir para el futuro. Además, un 57% de las personas partidarias de esta idea opina que esta opción se ha potenciado tras la irrupción del Covid-19. Es una de las conclusiones alcanzada por el II Observatorio Vía Célere de la vivienda en España, estudio realizado por la promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios.

A pesar de este dato contundente sobre la forma de pensar de los gallegos, el número de personas que vive en régimen de propiedad se sitúa en un discreto 57%. Por otra parte, también se puede observar que solo un 27% de los encuestados reside en una vivienda de alquiler y que la cifra de personas que vive en la casa de un familiar o amigo se halla en un 17%. A pesar de estas cifras, la brecha entre las personas a las que les gustaría poder tener una vivienda en propiedad y las que lo consiguen sigue siendo elevada, puesto que un 85% de los encuestados asegura que preferiría vivir en régimen de propiedad, frente a un 15% que apostaría por el alquiler.

En este sentido, el estudio también determina que las principales razones que impiden adquirir una vivienda a las personas que viven de alquiler continúan siendo mayoritariamente financieras. Concretamente, un 60% de los casos se debe a un precio de compra inaccesible y otro 52% lo achaca a la falta de capacidad para acceder a la financiación. Más allá de estas razones, un 14% de los encuestados que vive de alquiler, pero preferiría vivir en una vivienda de su propiedad, no realiza la compra ante la falta de certidumbre sobre un posible traslado en el futuro y un 8% indica que no encuentra una vivienda para comprar en la zona que le interesa. Del mismo modo, casi la mitad de los gallegos (45%) cree que el Covid-19 ha dificultado el acceso a la vivienda, un 34% piensa que no ha afectado y solo el 21% opina que la pandemia ha favorecido el acceso a la vivienda.

Al mismo tiempo, el porcentaje de gallegos que pretende cambiarse de vivienda en los próximos cinco años se ha situado en el 38%. Las principales razones que motivarían este cambio de vivienda ha sido la búsqueda de un hogar mejor, en un 53% y el deseo de mudarse a un barrio más adecuado a sus necesidades, con otro 27%. Asimismo, un 15% indica que este cambio se debe a que desea una residencia más adecuada a las necesidades detectadas durante el confinamiento. Por último, el 5% restante afronta este proceso como un método para ganar dinero con la venta o alquiler de su vivienda actual.

PREFERENCIA DE LAS VIVIENDAS DE OBRA NUEVA Los resultados de la encuesta también han detectado un alto porcentaje de gallegos que prefiere las viviendas de obra nueva por encima de las de segunda mano con un 80%. Estos resultados se deben fundamentalmente a la calidad de los materiales empleados y a la eficiencia energética, según ha asegurado el 75% y 73% de los encuestados respectivamente. El resto de los motivos que hacen a los gallegos decantarse por promociones de nueva edificación son el diseño moderno que ofrecen las viviendas recién construidas (70%), seguido de la zona en la que se ubican los nuevos edificios (49%) y las zonas comunes (30%).

El reciente estudio de Vía Célere también destaca que la gran mayoría de los gallegos, el 78%, adquirió su vivienda hace más de diez años, mientras que solo un 20% lo hizo entre 2010 y 2020. Por último, tan solo un 2% confirma haber realizado la compra en el último año.

EL COMPRADOR PREFIERE REALIZAR PRESENCIALMENTE PARTE DEL PROCESO DE COMPRA Entre las conclusiones del estudio también se extrae que el proceso de compra física es la principal opción de los gallegos. De hecho, el número de personas que prefiere realizar todo el procedimiento de forma presencial se sitúa en un alto 58%. En cualquier caso, un 34% de los encuestados sigue manteniendo que no le importaría realizar parte del proceso de compra online, pero visitando el punto de venta en alguna de las fases del mismo.

De la misma forma, el proceso de compra online sigue siendo una opción considerada pero minoritaria, ya que el porcentaje de personas dispuestas a realizar todo el proceso en formato virtual se ha mantenido en un 8%.