El acusado de degollar a su pareja alega que se trató de un suicidio

Se trató de un suicidio asistido y no de un asesinato. Es el argumento expuesto este martes por la defensa de R.S.G., acusado de degollar a su mujer en su residencia familiar de A Coruña en julio de 2018, durante la primera sesión del juicio que tiene lugar en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Con este argumentario reclamó que se le imponga una pena de entre seis y diez años de prisión.

El Ministerio Fiscal solicitó 25 años de cárcel por considerar al procesado autor de un asesinato, con agravantes de parentesco y de género.

Las acusaciones particular y de la Xunta demandaron que sea condenado con prisión permanente revisable.

El Ministero Público argumentó que el acusado decidió acabar con la vida de la víctima en el domicilio que compartían en A Coruña, ya que cubrió la cama que usaban con bolsas de plástico y que, “de forma sorpresiva y repentina”, le cortó la vena carótida con un cuchillo muy afiliado “aprovechando” que su pareja se encontraba acostada.

La acusación particular, que representa a los tres hijos de la víctima, pide prisión permanente revisable por asesinato con alevosía y ensañamiento. Según el abogado, Jorge Vila, la víctima era “especialmente vulnerable” porque sufría depresión desde hacía meses. “Estaba planificado de antemano”, insistió. El letrado incidió ante el jurado popular en que el acusado es una persona “violenta” e “inestable”, y que hizo creer a la víctima que tenía “un cáncer óseo terminal”.

El abogado del acusado, José Ramón Sierra, remarcó que no fue un asesinato. “Se tiene que castigar a este hombre por lo que hizo, no por lo que dicen que hizo”, explicó al tiempo que reprochó a las acusaciones que no tienen un “móvil” para el crimen.

ANTECEDENTES La fiscal indicó que la falta de trabajo causó a la víctima una “fuerte depresión” y que su “deterioro” físico y mental transformó la relación de la pareja, hasta que para el marido la situación fue insostenible. “La enfermedad no era incurable”, remarcó. Además, indicó que la víctima protagonizó un intento de suicidio una semana antes de los hechos.

Relató que aunque en ese momento se recomendó su ingreso en un hospital, el acusado, insistió en que no quedase en este “y se comprometió a su vigilancia y a iniciar el tratamiento en el ambulatorio, con su supervisión estrecha y permanente en el domicilio familiar”.

La fiscal insistió en que pese a las promesas realizadas, el acusado decidió acabar con la vida de con quien se había casado hacía cuatro años, menospreciando su condición de mujer, y para librarse de ella, por estar agobiado por las atenciones que tenía que prestarle, que lo hizo “sin importarle la larga convivencia que habían tenido”.