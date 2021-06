El anteproyecto de Ley de FP pasa el primer filtro del Consejo de Ministros

“Por mi experiencia, cuando se cambia algo que ya funciona, suele ir a peor”, así resume Enrique Pozo, director del CIFP Ferrolterra, su valoración de la nueva ley de FP que este martes se presentó al Consejo de Ministros. Tras echar un vistazo al borrador – “por encima”, asegura–, cree que la normativa nueva “no va a solucionar nada”.

Pozo indica que han perdido la oportunidad de “potenciar la FP Dual de verdad”, una modalidad que “al menos en Galicia está funcionando muy bien”. Sus recetas para el éxito pasan, sobre todo, por la Dual, por “primar de alguna manera a las empresas que colaboran”. Ya sea mediante convocatorias de ayudas específicas o más facilidades en los concursos de obras públicas, por ejemplo, las compañías grandes o pequeñas que se implicaron en las prácticas de los alumnos de la FP Dual deberían de ser recompensadas de alguna forma, subraya.

“Yo no le veo sentido a tanto cambio, sobre todo en algo que funciona bien” y sobre su principal crítica al nuevo texto explica que “no me parece bien que le den tanto protagonismo a la empresa. Sí debe tenerlo en el tema práctico, pero en el curricular... no lo veo bien”. Pozo se refiere al hecho de que los tutores de los alumnos en las empresas podrán participar en la evaluación práctica y curricular del estudiante. “Si es una gran empresa o compañía sí puede tener la capacidad, pero imaginemos un taller pequeño con cuatro empleados, por ejemplo, no creo que tenga tiempo para dedicar a evaluar el currículum de su alumnos de prácticas”, resalta.

Además, sobre la introducción de cinco grados (de la A la E) ascendentes, el director del CIFP Ferrolterra cree que “es parecido a lo que tenemos ahora, solo que con otros nombres, no veo grandes mejoras”, remata.

La nueva norma también incluirá la creación de un nuevo cuerpo docente, denominado ‘Profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional’, que estará englobado en el grupo funcionarial A2 y en el que estarán incluidas 10 especialidades, con el fin de dar cabida en el sistema a los profesores técnicos de FP que no cuentan con título universitario, ya que este cuerpo docente pasará a integrarse en el de docentes de Secundaria, para cuyo acceso es requisito tener titulación universitaria, y no todos ellos la tienen.

En este sentido, Pozo cree que le han dado más vueltas de las precisas, “con lo fácil que era que quedara como estaba o simplemente que los que tuvieran titulación universitaria pasaran a ser A...”, indica.

Quizá esta nueva norma se la juegue precisamente en este tema, en el de los docentes. No hay que olvidar que la FP es diferente al Bachillerato o a los estudios universitarios. Prima la práctica y el “saber hacer”. El sistema debería de garantizar que sus docentes de FP estén profesionalmente capacitados, al margen de los papeles o títulos que ostenten. No existe ninguna licenciatura que enseñe soldadura, peluquería o trabajo con madera, por ejemplo, no enseñan competencias para ser profesores de FP en algunos sentidos porque lo mejor para ser docente de FP es ser titulado superior en FP.

De todas formas, habrá que esperar a ver el texto definitivo, y que los expertos tengan tiempo suficiente para estudiarlo y saber si los cambios serán de calado o no.