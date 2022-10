El Bloque teme que la A-54 se retrase todavía hasta 2025

La autovía A-54, que une la capital de Galicia y Lugo, lleva más de veinte años en obras. Todavía está por acabar. Y el BNG no quiere que se demore ni un año más. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluyen para la A-54 algo más de treinta millones de euros para el tramo entre Arzúa y Melide, de dieciséis kilómetros. Los PGE incluyen asimismo dos partidas, de doce millones cada una, para el tramo entre Palas y Melide, cuyas obras avanzan ahora a buen ritmo.

Al BNG le preocupa, sobre todo, la partida de 50 millones de euros que se dejan para 2024 y que, cree, indican que la vía, ante posibles demoras, no estaría rematada hasta 2025. El último plazo, dado por la secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, en una reciente visita a Lugo, es de 2024.

Para evitar más demoras, el BNG incluirá entre sus enmiendas a los PGE acumular la totalidad de la inversión este año y lograr así el compromiso del Ejecutivo de que la obra, por fin, esté acabada en el año 2024.

“Temos un dobre problema, porque o Goberno do Estado non orzamenta o suficiente no 2023 como para finalizar obras como a A-54 e, ademais, o que orza ano a ano non o executa”, afirmó el diputado Néstor Rego en una reciente visita a las obras en ejecución de la autovía.

Rego recordó además que han transcurrido ya más de veinte años desde que fuera inaugurado el primer tramo de esta infraestructura entre Santiago y Lavacolla. Se trata, recordó, de una vía de comunicación de especial relevancia para la conexiónpor carretera de las comarcas de Lugo que, además del retraso en las autovías, arrastran también un importante déficit en infraestructuras ferroviarias.

El BNG sostiene que en el proyecto de los PGE de 2023, que ya han entrado en el Congreso para su trámite parlamentario, la inversión para Galicia queda estancada. “Estes investimentos non atenden as necesidades prerentorias do presente nin compensan aquelas que fomos arrastrando no pasado”, aseguró Néstor Rego.

El diputado nacionalista destacó además el déficit histórico de Galicia en materia de infraestructuras de comunicaciónpor culpa, dijo, de los sucesivos gobierno del Estado. Su compromiso es, agregó el diputado nacionalista en el Congreso, presentar enmientas al proyecto presupuestario “para que o Goberno do Estado cumpra coa Galicia”.

Dispuestos a negociar. El pasado sábado, la portavoz nacional de la formación frentista, Ana Pontón, ya anticipó que el proyecto de presupuestos no tendrá el apoyo de su único diputado en el Congreso, “porque discriminan a Galicia”, aunque también tendió la mano “a una negociación”.