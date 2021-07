El BNG pide en Europa que se acelere la instalación del ERTMS

Instalar el sistema de seguridad ERTMS en la red ferroviaria es una prioridad, para evitar que puedan producirse nuevos siniestros como el sucedido en Angrois, hace ocho años, y en el que murieron 80 personas. El Bloque Nacionalista Galego volvió a reclamar en la Eurocámara que se acelere su instalación.

La portavoz del BNG en Europa trabajó para conseguir la inclusión de dos enmiendas en el Informe sobre la seguridad y la señalización ferroviaria: evaluación de al situación actual de implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, ERTMS, que presentó la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao. Estas dos enmiendas están relacionadas con el recuerdo de las víctimas del accidente del Alvia y con el aumento de la seguridad viaria. El Parlamento Europeo las aprobó por amplia mayoría.

Miranda se mostró agradecida por la “boa disposición de Izaskun Bilbao para incluír no seu informe estas dúas enmendas”, explicó Miranda, que insistió en la importancia de acelerar en la implantación de este sistema de seguridad. En este sentido, apeló a “multiplicar urxentemente por dez o ritmo de despregue do ERTMS para lograr a transición dixital e mellorar a seguridade do sistema ferroviario da Unión, así como para mellorar a seguridade dos pasaxeiros e traballadores do sector ferroviario”.

La eurodiputada nacionalista entiende que el sistema “debe despregarse na rede básica de aquí a 2030 e na rede global antes de 2040”, y pidió que se trabaje para evitar nuevos retrasos, algo que “podería poñer en perigo a seguridade”. “Non se pode deixar de dar pasos na mellora da seguridade ferroviaria para evitar que aconteza outro accidente como o do tren Alvia”, agregó.

Precisamente, hablando sobre el incumplimiento de plazos, Miranda indicó que “fronte aos continuos retrasos por parte do goberno no cumprimenro das directrices comunitarias”, los nacionalistas siguen “facendo propostas para mellorar a seguridade ferroviaria”.

Así, reivindicó la presentación de propuestas “fronte ás escusas”, en un contexto en el que se retrasa el cumplimiento de las demandas de Europa y del procedimiento de infracción abierto contra España por la Comisión Europea en enero de 2019, como consecuencia de una demanda que el Bloque había presentado en 2017.