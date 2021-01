El BNG remarca que su esencia política es la de defender Galicia

En la cita anual del BNG, con motivo del aniversario del fallecimiento del insigne galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que este año se celebró en el Panteón de Galegos Ilustres y no en Rianxo, su portavoz nacional, Ana Pontón, proclamó que su partido “é a única forza que pon os intereses de Galiza por diante fronte ao sucursalismo das forzas estatais” que se mueven entre la “confrontación estéril” del PP y el “servilismo inútil” del PSdeG.

En su intervención, declaró que aprovecho “este acto de honra a Castelao para recalcar cal é a esencia do BNG: defender Galiza”. Una declaración de principios en un momento en que “o país precisa recibir un trato xusto e porque estamos neste escenario de crise”, en el que el BNG “é o muro de contención contra a discriminación e o agravio que recibe do Goberno do Estado, antes co PP e agora co PSOE”, afirmó.

NO ES NEGOCIABLE. Manifestó que la formación nacionalista nació para construír un país “vivo, forte e con futuro” e para defender a la sociedad gallega “cunha lealdade que nin é discutible nin é negociable”, a diferencia de las fuerzas estatales “que fan o que lles mandan desde Madrid, que din unha cousa e a contraria en función de quen se sente na Moncloa”.

Como ejemplos para ratificar el papel del nacionalismo galego en la defensa de los intereses de la comunidad autónoma, Pontón puso el caso de la flota pesquera ante el brexit, del sector industrial con Alcoa a la cabeza o a favor de rebaja de peajes de la AP9.

Aseguró que el BNG nunca va a poner excusas para desarrollar un país con capacidad y recursos para ser “líder en innovación e talento”, por lo que a la fuerza que, gobierne quien gobierne en Madrid, siempre le exigirá lo mismo: “Basta de estafa, de agravio e transferencia a Galiza”.

Por otra parte, la líder de la formación nacionalista calificó de “vergoña” la subida histórica de la luz en plena ola de frío que “lle impide ás familias e ás empresas beneficiarse de ser produtores netos de electricidade”. “Vergoña para as eléctricas pero tamén para os gobernos que llo permiten; seguimos reclamando unha tarifa eléctrica galega”, dijo. En cuanto al inicio del año político para el Bloque, Pontón señaló que “non vai ser un máis tras a ferida aberta pola COVID, ten que ser o ano no que reforcemos a sanidade pública e poñamos en marcha un novo modelo de coidado das persoas maiores, e o ano da reactivación económica”. Por eso, la prioridad del BNG “é conseguir superar esta crise, saír do pozo canto antes e nese obxectivo non escatimaremos esforzos, con propostas en positivo”, indicó.

Y enfatizó en que considera clave para la reactivación obtener un reparto justo y la gestión directa de los, al menos, 12.600 millones de fondos europeos, mediante un concierto que le permita a Galicia decidir, porque “sempre que Madrid o fai por nós, saímos perdendo”, afirmó. Y entre las prioridades debe estar el rescate de los sectores más impactados por la crisis, impulsar una economía verde basada en la investigación y modernizar los sectores productivos tradicionales.