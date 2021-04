El cambio de piezas refleja que el liderazgo del PSdeG “está aberto”

Con el foco puesto por el PSOE y por el Gobierno en el último mes en el exalcalde de Ames, José Miñones Conde, tras designarlo primero ponente de municipalismo y medio rural para el congreso federal de octubre y esta semana nombrarlo nuevo delegado del Gobierno en Galicia la vida interna en la formación gallega del puño y la rosa se agitó con intensidad.

Quienes en el PSdeG contemplan los movimientos alejados del frente de la batalla reconocen sin tapujos que con la apuesta por José Miñones se evidencia que para “Ferraz a secretaría xeral en Galicia é un asunto aberto” con la vista puesta en el congreso autonómico que se celebrará el próximo diciembre o en enero del año 2022.

“José Miñones é unha opción intelixente de Ferraz”, abundan las mismas fuentes, ya que su nombramiento como nuevo delegado del Gobierno significa “meter unha persoa en Galicia de cara o futuro”, con perfil de sólida formación y además con conocimiento de la realidad social.

En este sentido explican el cambio de nombres, puesto que el anterior representante gubernamental “sin cometer un erro” pasa ahora a la reserva. “Javier Losada (por cuestión de edad) é o pasado e José Miñones é unha opción de futuro”, insisten.

En todo caso, estas fuentes remarcan que no ven a Miñones metido en la batalla orgánica por la secretaría general del PSdeG, al menos, “de momento”. Pero, al margen de este hecho, para los dirigentes consultados de la formación, la dirección del PSOE lo que hace con el nombramiento de Miñones es abrir el debate sobre el secretario general del PSdeG. “Gonzalo Caballero entendeo, pero outra cousa é que o recoñeza”, abundan, ya que para el actual líder del partido en Galicia “a súa fortaleza é seguir insistindo en que é o candidato de Ferraz”.

Estos dirigentes, al igual que miembros del equipo que rodea a Gonzalo Caballero, consideran que pese a los intentos del barón provincial corunés, Valentín González Formoso, de arrimar el ascua a su sardina, las cosas no son como las cuenta.

Están convencidos de que desde Madrid “non hai disposición” favorable al presidente del partido en la provincia coruñesa para auparlo a la secretaría general. “Valentín non lle entra polos ollos”, abundan. Tanto para los afines al actual líder como para quienes no se decantan por una opción con rotundidad, el nombramiento de Miñones no obedece a su vínculo con Formoso, sino a la “relación directa” del exalcalde de Ames con el presidente del Gobierno por su apoyo en las primarias del PSdeG.

Fuentes próximas a la dirección del partido en Galicia añaden, por otro lado, que no hay “tradición” en la organización de nombrar a una persona delegado del Gobierno para después lanzarla como candidato a la presidencia de la Xunta. “Non ten sentido. Non ten tradición histórica”, remarcan.

Con el congreso gallego a nueve o diez meses vista, en el PSdeG diferentes dirigentes consultados sostienen que tal y como están las cosas a día de hoy será inevitable convivir con la “tensión” interna.

Mientras, la dirección mantiene que pese a los sobresaltos, la dinámica orgánica “se vai normalizar por sí sola” porque es necesario centralizar todos los esfuerzos en sacar a Galicia de la crisis de la pandemia en la que está inmersa.

Además, también unos y otros desvinculan la situación del PSdeG del partido en Andalucía. Por el contrario, los críticos con la gestión de Caballero sostienen que la ofensiva de Ferraz contra la andaluza Susana Díaz va en paralelo a la batalla gallega para derribar del cargo a Gonzalo Caballero. El guion de la explosión controlada de Semana Santa estaba previsto. Y la pugna futura también.