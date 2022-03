El campo exige ayuda urgente y un plan de choque “contundente” ante el alza de materias primas

Madrid. EFE/EP. Los convocantes de la manifestación en defensa del mundo rural que tiene lugar este domingo en Madrid, a la que asisten más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno -400.000, según los organizadores- han dicho “basta” al Ejecutivo y han pedido ayudas urgentes al sector para asegurar su viabilidad. Según datos de Delegación de Gobierno, aportados desde el helicóptero de Policía, se han superado los 100.000 manifestantes, aunque fuentes de los organizadores han asegurado a Efeagro que se han duplicado sus expectativas y cifran la participación en 400.000 personas. Las Cooperativas Agro-alimentarias, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, la Federación Española de Caza, los criadores de toros de lidia y los regantes, además de la coalición que varias de ellas forman en la Alianza Rural, se han unido hoy para reivindicar la importancia del sector en el panorama económico y social de España y reivindicar “futuro para el campo”.

En declaraciones a los medios, al comenzar la manifestación, han detallado el motivo por el que han salido a la calle en esta jornada con tractores, rehalas de perros de caza, caballos, ruido de trompetas y globos. “El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen desde el Gobierno y de que se pongan en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas personas”, ha afirmado el presidente de Asaja, Pedro Barato. Barato ha apuntado que si el Gobierno no atiende a los requerimientos del mundo rural es porque es un “irresponsable” y que esta manifestación “no es el fin”, sino “el comienzo de buscar las soluciones al mundo rural”.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha destacado que han venido a “pedir respeto” para el campo porque “no es posible que se tomen medidas en lo rural desde un despacho con ojos urbanos”, además de reclamar un “plan de choque urgente” para hacer viable la rentabilidad de las explotaciones”. Padilla ha solicitado que se intervenga en el precio de la energía, los combustibles y la materia prima, porque se están “arruinando”, que se flexibilice la Política Agraria Común (PAC) y se acabe con la especulación.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien ha exigido que se acabe con la especulación porque los precios se han disparado.

Ramos ha reclamado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para que los productores agrarios no puedan vender por debajo de lo que les cuesta producir. El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha hecho hincapié en que no es posible que un sector que produce alimentos para toda España y Europa esté en números rojos.

“Necesitamos herramientas que nos facilitan seguir alimentando a la población”, ha insistido.

Por su parte, el presidente de los regantes agrupados en Fenacore, Andrés del Campo, ha señalado que el futuro del campo está en el regadío y en la biotecnología.

En ese sentido, Del Campo ha pedido mejores condiciones para su trabajo y ha acusado al Gobierno de un “extremismo ecológico” que se impone a las demandas del campo.

Desde Alianza Rural, su presidente, Fermín Bohórquez, ha remarcado que el campo está en una situación “crítica” y que esta manifestación va a marcar un “un antes y un después” en la búsqueda de soluciones a sus problemas.

También ha participado en la marcha la Real Federación Española de Caza, cuyo presidente, Manuel Gallardo, ha denunciado que el Gobierno realiza una “política anticaza y está entregado al ecologismo y al animalismo”, perjudicando en su opinión a un sector que es “generador de oportunidades en el mundo rural”.

Finalmente, desde la Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), su presidente, Antonio Bañuelo, ha defendido que su sector está dejado de lado por las autoridades y hundido por la “asfixia ideológica de unos políticos que desconocen el mundo rural y a su gente”.

PLAN DE CHOQUE URGENTE. El campo ha exigido al Gobierno un plan de choque “urgente y contundente” que ponga fin a la especulación en un contexto marcado por la actual coyuntura sociopolítica, en especial por la guerra en Ucrania y la huelga de transportes, y por el aumento generalizado de los costes derivado del alza de las materias primas. Bajo el lema 'El mundo rural despierta', agricultores, ganaderos, regantes y cazadores, entre otros colectivos, procedentes de todas las comunidades autónomas, se manifiestan este domingo en Madrid en una cita que califican de “histórica”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que el campo ha dicho “basta ya” en España “de una forma tranquila y sosegada” y ha añadido que “si el Ejecutivo no atiende sus peticiones es porque es un irresponsable”. “El campo ha venido a decir basta ya de que nos chuleen, de que nos ataquen desde el propio Gobierno y de poner en riesgo la alimentación y el trabajo de muchas familias”, ha afirmado Barato, para quien “el Gobierno no tiene excusa”. El presidente de Asaja ha afirmado que el mundo rural se ha citado en Madrid de “forma pacífica” y ha advertido de que “hoy no es el fin”. “Es el comienzo de buscar soluciones”, ha señalado Barato, quien ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “se deje de viajar y empiece a actuar” y que “quite del Ejecutivo a aquellos ministros que atacan al campo, a la ganadería, a la caza, a los toros y al mundo rural”. “Basta ya”, ha afirmado. Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha afirmado que el mundo rural viene este domingo a Madrid a pedir “respeto, atención y apoyo” y a reiterar su compromiso para seguir produciendo alimentos para la población como lo ha hecho durante la pandemia.

“INTERVENIR O CORREGIR” EL PRECIO DE LA ENERGIA. Asimismo, ha reclamado al Gobierno “intervenir o corregir” el precio de la energía, los combustibles y las materias primas, un plan de choque “urgente y contundente” para que sea posible la viabilidad de las explotaciones y la flexibilizacion en la PAC. “No podemos ser jardineros de Europa, hay que atajar la especulación”, ha señalado. “No es posible que se hagan políticas a espaldas del sector, los precios se han desorbitado, vamos a tener que malvender nuestras tierras y los pueblos estarán más arruinados de lo que ya están”, ha señalado.

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha afirmado que esta manifestación es un “toque de atención” al Gobierno y a las administraciones públicas para que aborden un plan de choque que combata la situación de subida de precios en todos los costes de producción y los efectos de la sequía. Asimismo, Ramos ha solicitado al Gobierno que controle la especulación ante el incremento “injustificado” de muchas materias primas. “No entendemos que un producto fitosanitario valga tres veces más que el año pasado o que el aceite de girasol se haya disparado de precio”, ha señalado. “La especulación hay que combartirla y hay que hacer cumplir la ley de la cadena agroalimentaria para que no cobremos por debajo de los costes de producción”, ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, ha señalado que el mundo rural necesita que las administraciones “sepan bien lo que hace”. “No podemos tener una PAC verde en números rojos. Necesitamos rentabilidad para nuestras explotaciones y ganaderos. Aquí estamos porque no nos vamos a deslocalizar, necesitamos herramientas que nos permitan continuar alimentando a la población”, ha subrayado.

Por último, el presidente de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, ha afirmado que “el campo está sintiendo el abandono y ha saltado”. “Nos ha unido a todos, no nos falló en la pandemia, ahora la situación es crítica y muy grave, el campo va a reaccionar. Esta unión del campo es un antes y un después, a partir de ahora vamos a solucionar los problemas del campo”, ha afirmado.

El presidente del comité organizador del congreso de abril del Partido Popular, Esteban González Pons, ha trasladado al mundo rural su “respeto, apoyo y compañerismo”. “El PP siempre ha estado aquí, otros llegan de nuevos nosotros nunca nos hemos ido. Estuvimos, estamos y estaremos siempre con el campo y con los agricultores”, ha asegurado. En declaraciones a los medios durante su participación este domingo en la masiva manifestación del mundo rural en Madrid, González Pons ha hecho hincapié en que el PP “respeta” a las personas que se van a manifestar hoy. Así, ha resaltado que su partido “respeta a los agricultores y a todos los manifestantes”: “No somos un partido que insulte ni menosprecie a aquellos que defienden sus derechos ejerciendo el derecho a manifestarse”.

En la misma línea, ha añadido que el PP “apoya” la reivindicación del campo, de la España vacía y de aquellos que “más necesidad están pasando ahora como consecuencia de la falta de políticas realistas por parte del Gobierno”. El ‘popular’ ha apuntado que el 10 por ciento del Producto Interior Bruto español “está hoy en las calles de Madrid”, por lo que el Gobierno “no puede seguir sin hacer nada”. Por ello, ha exigido al Ejecutivo “soluciones y no ideología”, ya que, en sus palabras, “con la ideología no se da de comer”.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado que el Gobierno de España “ha olvidado” al sector agrario: “Ahora se ha demostrado más que nunca que es esencial que seamos autosuficientes en algunas cuestiones, principalmente en alimentarnos”. Así lo ha manifestado el presidente murciano en declaraciones a los medios durante su participación en Madrid en la manifestación de agricultores, ganaderos, regantes y cazadores, que buscan reivindicar un futuro para el mundo rural. En este contexto, el dirigente popular ha lamentado la “subida disparatada” de los hidrocarburos, del gas, de la electricidad y una fiscalidad que, en sus palabras, “les está asfixiando cada día mucho más”. Asimismo, el presidente murciano ha criticado que la Política Agraria Común “no tiene unas prioridades adaptadas a la situación real”.