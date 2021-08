El caravaning es mucho más que una moda, un estilo de vida

Las autocaravanas y caravanas, o lo que es lo mismo, el “caravaning está en auge. Estos medios de transporte representan una nueva forma de ocio y de disfrutar de las vacaciones con la máxima libertad.

Y si nos centramos en Galicia parece que podemos hablar de un boom del sector, pero no actual, sino algo que ya se venía consolidando con el paso de los años. “Pensamos que la pandemia ha tenido algo que ver pero no es el factor fundamental. Lo que realmente ha hecho que esto crezca es el conocimiento. Hace unos 15 años, los que íbamos en autocaravana éramos unos bichos raros”, afirma el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, Manuel Fernández Arruty. En este sentido compara la situación con Alemania o países del norte de Europa donde el autocaravanismo se practica de una manera mucho mayor.

En la actualidad la gente ya conoce sus ventajas y comodidades en parte debido a que casi todos tenemos un familiar, amigo o conocido que se ha comprado este bólido creando un círculo y de ahí un crecimiento progresivo de aficionados a este modo de vida. Esto se ve reflejado en el número de asociados a la Asociación que desde su creación en el 2006 ya cuenta con cerca de 800.

Las ventas de autocaravanas crecían anualmente en un 40% en los años previos a la pandemia, un porcentaje que sufrió un pequeño descenso en estos dos últimos años. “Ahora lo que sucede es que la gente que tenía más miedo al tema de concentraciones o que estaba pensando en algún día comprarse una ha dado el paso definitivo”, añade. Destaca, además, que hubo un crecimiento del alquiler de este tipo de vehículos.

¿Cuál es el PERFIL DE LOS COMPRADORES? Al principio era gente jubilada que veía este tipo de viajes como una forma de disfrutar del tiempo libre. “Eso ha ido cambiando y ahora si no están a la par, incluso predominan las familias con niños pequeños que buscan desconectar los fines de semana y tener una forma de viajar en familia mucho más cómoda y sin ataduras de hacer reservas”, destaca.

Sin lugar a dudas, la independencia y la libertad de movimiento son los dos pilares fundamentales que suelen motivar la decisión de planear un viaje de estas características. “Puedes organizar un viaje de forma diferente. No tengo por qué estar en un sitio los días que había pensado anteriormente. Si llego y no me gusta pues me voy. O entre otras cosas, puedo decidir hacer un viaje un viernes por la mañana para salir el fin de semana”, comenta. Otro de los beneficios que destaca Arruty es que la autocaravana te permite ir a lugares donde no hay alojamientos.

¿Las autocaravanas solo se utilizan en verano? Aunque parece que están guardadas todo el año, esto no es así. En la época estival la gente va a la costa y en invierno se desplazan a estaciones de esquí o a pueblos de interior. “Si uno ve el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España ve que está lleno de autocaravanas. Salen todo el año pero en verano se ven más”, añade.

En este sentido hace referencia a que “no hay nada que desestacionalice y deslocalice más que una autocaravana”. Desde la Asociación gallega organizan una concentración cada quince días en diferentes puntos de Galicia. “Nadie se compra un vehículo de 70.000 euros para disfrutarlo un mes, para eso lo alquilaría”, apunta.

El caravaning se está convirtiendo en un estilo de vida. “Hoy en día no podemos decir que nada viene para quedarse porque todo va cambiando pero lo que tenemos claro es que aún no ha llegado a su tope. Llevo con autocaravana desde hace 30 años y no me canso”, cuenta. Así se convierte en una forma de disfrutar de un viaje cada vez más frecuente que está a la par de otros conceptos de moda como el glamping o los bungalows.

primeras sensaciones de la familia Rodríguez Fernández. En el mundo de la autocaravana, los hay expertos y con mucho recorrido, y al contrario los hay novatos recién estrenados. A este último grupo pertenece Apolinar Rodríguez, que decidió comprar una en diciembre de 2020 para disfrutarla con su mujer y sus dos hijos. Anteriormente viajaran en una de alquiler pero la experiencia no fue positiva. “Foi no inverno e había temporal. Metía medo vivir dentro desa casa andante”, cuenta él. Aun así decidieron adentrarse en la aventura “porque proporciona moitas alternativas á hora de viaxar”. Su primera salida fue en el mes de marzo de este año. Los cuatro estuvieron por el sur de Galicia visitando Baiona, Combarro, Sanxenxo y Tui para celebrar el cumpleaños de Apolinar.

“Viaxando en autocaravana tes a opción de que se non che gusta a zona podes cambiar en menos dun minuto. Tamén está a independencia de datas, xa que non hai que programar a viaxe con antelación”, dice.

La comodidad que proporciona un hotel no es algo que se busque viajando en este tipo de vehículos pero “aquí comes e dormes cando queres”.

El viernes 6 de agosto cogieron rumbo hacia Portugal con el propósito de llegar al Algarve. Hicieron paradas en praia da Tocha y Lisboa. “A nosa idea era estar preto da praia e curioseando nunha aplicación de caravanistas para ver onde podiamos parar no Algarve a recomendación era que nos quedaramos en España polo que finalmente viñemos para Isla Cristina en Huelva”, cuenta su hija Irene. Este viernes subieron hasta Aveiro y el domingo regresaron a casa. “En España é máis fácil atopar onde pasar a noite que en Portugal. Hai máis posibilidades. De feito en moitos concellos xa che dan opcións de lugares para durmir ou cambiar os servizos de auga que hai que facer diariamente”, añade su padre.

Por otra parte está el tema de los cámpines. “Danche moitas garantías porque son recintos privados onde só entra a xente que se aposenta neles e podes deixar todo fóra. É todo moi familiar”, afirma Apolinar. Además la familia es consciente de que no puedes vivir una semana sin pasar por un camping principalmente por el tema de cambio de augas. “Alí tes duchas comúns, baños, fregadoiros... polo que xa non usas tanto a auga do depósito que é limitada”, afirma Irene.

Por el momento la experiencia es corta, “pero boa”. Tienen ya varias anécdotas que contar, entre ellas una vivida en Portugal en el mes de mayo cuando viajaron en el puente de las Letras Galegas. “Buscando por Internet chegamos a un camping en Aveiro. Había un chico de recepcionista que tiña unha discapacidade que tratou de falar con nós o español. Aconsellounos onde aparcar para que non nos dera o aire e ofreceunos que pola mañá nos acercaría o almorzó á autocaravana, todo o que quixeramos. Cando despertamos escoitei un ruido e cando abro as cortinas vexo o pan, bolos de nata típicos de Portugal e outros doces nunha bolsa colgada no retrovisor. Foi un momento moi especial e inolvidable”, relata.