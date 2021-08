El comité de Alcoa San Cibrao hace una propuesta para desbloquear la venta y urge una reunión

Laboral. El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, confirmó que cuentan con una “propuesta” para desbloquear la venta de la factoría. En concreto, explicó que han elaborado “unas propuestas” y que están a la espera de que Gobierno y Xunta realicen, respectivamente, las suyas. “Y ponerlo en común, por eso esperamos una reunión, pero en esa reunión no va a estar Alcoa”, señaló Zan, al descartar un posible encuentro con la empresa. Así, ratificó que está “sin poner fecha” la reunión con el Ministerio de Industria y la Xunta “para poner en común esas propuestas”, recalcó, incidiendo, además, en que debe haber “una propuesta entre todos”.

Sobre las propuestas que elaboraron en las últimas semanas, dijo que ya la han comunicado al Gobierno central y a la Xunta de Galicia, “hace tres o cuatro días”, según precisó. Y en esto, dijo Zan, es lo que habían quedado “las partes” implicadas. “En preparar una contrapropuesta en la cual estuviéramos todos de acuerdo y ya está enviada tanto a la Xunta como al Gobierno central”. Respecto a la misma, ha asegurado que el objetivo es “solucionar el estancamiento de esta venta” y poder continuar con las negociaciones.

El presidente del comité insistió en que no se puede dejar “que sean los jueces los que tengan que decir algo sobre nuestro problema mientras nosotros no llegamos a acuerdos”, dijo de cara al 20 de octubre, día en el que el Tribunal Supremo convocó a los magistrados de la sala de lo social para debatir sobre el recurso que interpuso Alcoa contra la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) en la fábrica. “No queremos tener esa fecha como una espada de Damocles, lo ideal sería cerrar el acuerdo antes de esa fecha” y advirtió de que “si Alcoa vende la empresa antes del día 20 no hará falta que retire el recurso” ya que “tenemos que tener una salida antes” E. Press