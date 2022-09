El curso alto del río Miño entra en situación de prealerta por sequía

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, informó después de la última reunión de la Mesa Técnica de la Sequía, que el curso alto del río Miño ha entrado también en situación de “prealerta” como consecuencia de la ausencia de precipitaciones.

De ese modo, tal y como indica, se une a esa situación de prealerta que ya había sido decretada en el río Sil, mientras que el Limia y el Cabe están en situación de alerta. Quiroga precisó que, en este momento, “solo el curso medio y bajo del Miño están en situación de normalidad”.

A modo de ejemplo, y para explicar la situación en la que se encuentra el curso alto del Miño, Quiroga aclaró que, “por estas mismas fechas”, en años previos, el caudal del Miño a su paso por la ciudad de Lugo era de “siete metros cúbicos por segundo”, pero a día de hoy está en prácticamente la mitad, “3,75 metros cúbicos por segundo”.

El peor año hidrológico. “Seguimos ante el año hidrológico más seco de la serie histórica, desde 1980. Las precipitaciones recogidas a día de hoy son 641 litros por metro cuadrado, muy por debajo de la media histórica. Un 42 % por ciento por debajo de esa media”, dijo el presidente de la CHMS. De hecho, durante el mes de agosto se registró una precipitación media de 25,6 l/m2, un 21 % inferior al valor medio.

Con todo, también desde la CHMS señalaron que otros años similares a este en términos de sequía serían el 2002, 2005, 2011, 2012 y 2017, “lo que evidencia los efectos adversos del cambio climático”, según indicó Quiroga.

También confirmó que “los embalses se encuentran al 47 % de su capacidad, también por debajo de esta serie histórica”, mientras que “la falta de lluvias está provocando que los caudales circulantes se mantengan un 40 % por debajo de esa media”.

“En definitiva, es un escenario que nos obliga a seguir manteniendo esa preocupación en relación tanto con las actividades sociales y económicas como con el medio ambiente. Por ello, seguimos instando y lanzando el mensaje de que tanto las administraciones como los usuarios deben mantenerse en guardia en relación con las medidas de buena gestión del agua”.

En cuanto a las previsiones para el futuro más inmediato, el presidente d ela Confederación Hidrográfica Miño-Sil no tiene claro que la situación vaya a cambiar de dirección en los próximos meses. Tal y como lo transmitió, “septiembre y octubre no presentan grandes esperanzas, porque no se espera que se incrementen las precipitaciones en cantidad suficiente como para cambiar el escenario”.

Quiroga, presidente de este organismo autónomo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hizo las declaraciones después de la reunión de la séptima Mesa Técnica de la Sequía, cuyos encuentros comenzaron en febrero, ante las previsiones de un año especialmente seco en la cuenca del Miño-Sil.