El doce por ciento del valor añadido total gallego brota del sector agroalimentario

La crisis de la COVID-19, explica Cajamar en un comunicado, puso de manifiesto la importancia que tiene el sector agroalimentario español y su carácter estratégico para garantizar el abastecimiento de productos alimenticios. “Si bien no ha sido inmune a la crisis, el impacto ha sido mucho más reducido en el caso de la industria de los alimentos, aunque no así en la de bebidas”, sostienen en su observatorio.

Algunos datos para el conjunto del sector en España demuestran esa mejor situación durante la crisis. En primer lugar, el sector primario ha tenido un comportamiento global positivo, con una mejora del valor añadido bruto generado del 4,7 %. El índice de la cifra de negocio de la industria de la alimentación ha caído un -2 % de enero a noviembre de 2020 respecto a los mismos once meses de 2019, lo que contrasta con una caída del -12,5 % en el total de la industria española. No obstante, en el caso de la industria de las bebidas, la caída ha sido más acusada, del -15,5 %. Por otro lado, el IPI (índice de producción industrial) en la alimentación ha caído en 2020 un -4,8 %, muy por debajo de la caída del -10,3 % del total de la industria. No obstante, de nuevo, en la fabricación de bebidas el impacto de la crisis ha sido acusada (-11,6 %).

En el caso del comercio, el índice de la cifra de negocio ha aumentado en 2020 un 0,2 % en alimentos, frente a una caída del -7,1 % en el comercio en su conjunto. Por último, las exportaciones del sector han aumentado en 2020 un 4,3 %, frente a una caída del 10,2 % en el total de bienes de la economía. “Son por tanto cifras que hablan por sí solas y que muestran la resiliencia del sector”, argumentan Joaquín Maudos y Jimena Salamanca.