El Dr. Gestal desmitifica las pandemias y muestra su impacto en el planeta

Datos, anécdotas y curiosidades para desmitificar algo que siempre ha estado presente entre nosotros son plasmados de manera amena y con gigantesco rigor científico sobre las 600 páginas que conforman el último libro del doctor Juan Gestal, referente en la Medicina Preventiva y en la Salud Pública, Pandemias. Las epidemias que asolaron la humanidad (Ed. Bolanda, 2021). La situación provocada por la COVID-19 en el planeta parece algo insólito “pero nada más lejos de la realidad”, asegura el profesor, quien pone de manifiesto además que “hemos convivido con la enfermedad desde el principio de los tiempos y han sido muchas las crisis sanitarias que han asolado el mundo hasta llegar a la actual que ha dejado el mundo en shock”.

“El mundo en shock” es, precisamente, el título del capítulo dedicado a la pandemia de COVID-19 en la que el autor ha jugado un relevante papel divulgativo con centenares de intervenciones en multitud de medios de comunicación nacionales e internacionales –especialmente de América Latina– para dar a conocer las peculiaridades de esta última gran pandemia que “probablemente no será la última pero que nos ha enseñado muchas cosas que deberíamos tener presentes para afrontar la próxima con mayores garantías”, explica el profesor Gestal, quien cierra el libro con un capítulo dedicado justamente al “desafío de las pandemias en la era global”, en el que plantea retos y cuestiones de máxima actualidad.

Aun así, la obra evidencia que no estamos ante algo insólito. Las epidemias y pandemias han sido recurrentes a lo largo de la historia y probablemente la mayor diferencia esté en el desarrollo científico y médico que han permitido afrontar la enfermedad desde nuevas perspectivas nunca imaginadas. “Por ello se hace más necesario que nunca reivindicar el papel de la investigación y de todas las ramas sanitarias que permitirán abordar la enfermedad posiblemente desde perspectivas inimaginables a día de hoy [...] Mientras tanto, la capacidad de anticiparse a posibles escenarios que nos facilitan las herramientas actuales abre unas posibilidades extraordinarias en el campo de la prevención”, asegura el profesor Gestal, al tiempo que destaca el importante papel de los equipos multidisciplinares (matemáticos, inteligencia artificial, biotecnología...). “El nivel de progreso tecnológico actual supone una esperanza sin precedentes para la humanidad en el ámbito de la salud (con todos los retos asociados que conlleva en cuanto a ética, deontología, etc.) hasta el punto de que no es descartable que un gran avance científico cambie completamente las reglas de juego”, asegura.

De la peste al coronavirus Hasta esta pandemia, fueron muchas las que hemos sufrido. El libro hace un repaso a las principales, comenzando por la peste, causante de las primeras grandes pandemias de la historia”. La Peste de Justiniano que afectó a buena parte de Europa, África y Asia entre los años 541 y 750 se considera la primera pandemia de peste documentada de la historia.

A partir de ahí se relata la lucha contra la viruela (con la inestimable aportación gallega que supuso la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que partió de A Coruña el 30 de noviembre de 1803), el cólera, la gripe, la poliomielitis, diferentes enfermedades infecciosas emergentes (tal como el síndrome pulmonar por hantavirus, la diarrea sanguinolenta, la tuberculosis o el sarampión).

También contra el sida, el mal de las vacas locas, el SARS y MERS, el ébola y las arbovirosis emergentes y reemergentes. A ello se suma un capítulo inicial sobre las pandemias en la literatura y el cine de enorme interés para comprender el alcance y preocupación que esta cuestión ha tenido para la humanidad antes incluso de estallar la actual pandemia.

Asimismo, cada capítulo va precedido de una ilustración alusiva creada ad hoc por Olaya Naveira que se suma a la documentación gráfica e infográfica que apoya el texto del Dr. Gestal contribuyendo a conformar lo que, sin duda, será una de obra de referencia y consulta sanitaria.

AUTOR Y PRoLOGuista. “El autor de esta obra, el Dr. Juan Jesús Gestal Otero, no puede estar más cualificado para hablar del tema objeto de este apasionante libro. Es un indudable referente en la Medicina Preventiva y en la Salud Pública en Galicia, España y en el mundo”, dice sobre el autor del libro la persona que firma el prólogo, el Dr. José Mª Martín-Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia.