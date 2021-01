El drama de las personas sin hogar contado en primera persona

Es muy duro pasar al lado de una persona sin hogar y fingir que no está ahí, situación que ocurre en todas las ciudades de este país, donde ya hay más de 40.000 personas que viven en la calle. Estas personas no son invisibles y es una imagen a la que no deberíamos acostumbrarnos, personas que por diversas dificultades se han visto en la calle. Hay muchos casos que son debido a ser drogodependientes, ludópatas o con algún problema mental. Aunque también hay personas que al perder su trabajo y acabar todas las ayudas se ven en una situación sin salida, “personas que muchas veces por alguna causa familiar o laboral, empiezan a encontrar que se les va cayendo todo. Los recursos y los medios que tienen van disminuyéndose al no tener un apoyo familiar ni de trabajo la situación se va complicando y normalmente la gente empieza a buscar ayuda cuando ya la situación está mucho más complicada por lo cual es más difícil poder actuar que en ese primer momento cuando quizás podría evitar la salida a calle. Luego ya si están en situación de calle completa el tiempo corre en su conta, más tiempo en situación de calle más posibilidad de que se cronifique la situación” nos cuentan desde el albergue santiagués Juan XXIII donde acogen a personas sin hogar.

Hablamos con el director de la ONG Iguales en Acción, Manuel Guisado, quien vivió en primera persona lo que es no tener un techo donde vivir. Nos explica que él fue persona sin hogar, a pesar de tener un trabajo fijo como funcionario siendo policía en el País Vasco cayó en la heroína y le hundió la vida. Ahora, 20 años después ya fuera de ese infierno busca poder ayudar a que otras personas consigan a recuperar sus vidas y su dignidad. “Yo lo he sufrido en mis carnes, lo he vivido, he sentido el rechazo, la marginación, perder tu trabajo y tu familia. He sido un indocumentado porque al no tener una casa no estás empadronado, tu carné de identidad está caducado. Y donde únicamente tienen conocimiento de ti es en los hospitales y poco más, esto es muy triste y lo sufrí. Cuando estás en la calle la persona está muerta en vida, es como si no existieses para la sociedad” nos explica.

El caso de Manuel es una historia de superación, “toqué fondo cuando me vi reflejado en un espejo y no me reconocí a mí mismo. Pasé toda la noche llorando, pensando que había hecho con mi vida. Al día siguiente me senté en un rincón y no hice nada más que llorar y se acercó a mí un chico que me invitó a desayunar, algo que nunca me había pasado, yo siempre digo que es un ángel, él me preguntó que podía hacer por mí y a raíz de ese momento él me llevó a un centro de prevención al drogodependiente y conseguí ir saliendo, también me asignaron una vivienda.”

Asegura que para que las personas puedan salir del sinhogarismo es indispensable que rompan con lo que les ataba a la calle, “que cambien de ambiente radicalmente y para eso se necesita un acompañamiento y apoyo”. Por eso desde su organización además de darles una vivienda proporcionan un hogar, donde sentir calor, apoyo y acompañamiento. Llevan 5 años con la organización donde cuentan con 5 viviendas y 14 personas acogidas y consiguieron crear puestos de trabajo a personas que nunca habían tenido un empleo legal.

Cuenta que al inicio de la creación de la ONG tuvieron un gran impulso gracias a una donación del grupo de rock Metallica, que dedica 1€ de cada entrada que vende a ayudar a personas sin hogar, pero ese dinero se fue acabando. “El problema es que nuestras viviendas nos suponen como mínimo 600€ cada una y necesitamos más financiación para no tener que cerrar ninguna porque sería lo peor que nos puede ocurrir, por eso solicitamos ayuda en nuestra página web www.unhogarunavida.org y bien se puede hacer socio, donar lo que buenamente pueda o apadrinar una vivienda por 20-25€.”