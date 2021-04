El ‘efecto confinamiento’ dispara las matriculaciones a casi el doble, el 177 % en híbridos, 315 en eléctricos y 1.300 a gas

Los porcentajes serían una fiesta si las cifras absolutas, los totales, no fuesen dramáticas. Cualquier comparativa que se realiza con un marzo de 2020 en el que el primer confinamiento total por la pandemia robó literalmente la mitad del mes, constituye una quimera. Así, los 2.388 vehículos matriculados el mes pasado pueden ser casi el doble, un 96,5 % más, que los que se comercializaron en igual mes del año pasado, cuando aterrizó la COVID entre nosotros y casi costó superar el millar. Si lo comparamos con los 3.417 de 2019 –ese año marzo no fue un buen mes, pues caía el mercado un 9,7 % por el veto de Moncloa al diésel– todavía estaríamos un 30 % por debajo. Si nos vamos al acumulado, en el primer trimestre Galicia acumula 5.554 matriculaciones, apenas el 3 % del total en España y un 17,9 % por debajo de la evolución en los tres primeros meses de 2020. ¿Y comparados con 2019? Ese año el primer trimestre se acumulaba una caída del 12 % en las matriculaciones, se acumulaban 9.901. Entonces era un dato para no estar contento. Frente a lo que llevamos este ejercicio supondría haber vendido 4.347 coches extra, un 43,8 por ciento más.

El informe facilitado el jueves por las asociaciones de fabricantes de vehículos (Anfac), de concesionarios (Faconauto) y de vendedores (Ganvam) recoge, de nuevo con el efecto confinamiento de por medio, repuntes en Galicia del 177 % en la matriculación de coches híbridos, con 571 (frente a 206 el año antes), subida que en el primer trimestre, con 1.343, es del 43,48 %. En los eléctricos puros, sólo a batería, el mes pasado se comercializaron 133, frente a 32 hace un año, un 315,6 % más, que entre enero y marzo, con 249, son apenas un 23,3 % más. Otro motor alternativo a los diésel y gasolina, los de gas, registraron 56 matriculaciones mensuales (un 1.300 % más) y 110 trimestrales, que son un 223,5 % más.

El trío de asociaciones protagonistas del motor indican que en la comparativa respecto de 2020 se refleja un distorsionado crecimiento del 128 % en marzo y una caída del 15 % en el acumulado del primer trimestre. Por eso prefieren hacer los cálculos con un año sin COVID, como 2019. Así, las matriculaciones de turismos y todoterreno bajan fuertemente, un 30 % en el tercer mes, con 85.819 unidades, respecto de marzo de 2019. En vehículos comerciales ligeros se redujeron el mes pasado un 12 % respecto a marzo de hace dos años, con 18.022 unidades.

Por último, en vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses se cerró el último mes completo con una subida de las entregas del 4 %, hasta las 2.177 unidades.