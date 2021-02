El Ejecutivo central avala el modelo lingüístico de la Xunta

El Gobierno de Pedro Sánchez avala la política lingüística de la Xunta y el modelo de enseñanza de idiomas tras el decreto del plurilingüismo, según un informe elaborado por el Ejecutivo central en respuesta a las recomendaciones de acción inmediata formuladas por el Consejo de Europa el pasado 11 de diciembre de 2019.

En esas recomendaciones europeas, sobre la aplicación de la carta de lenguas regionales y minoritarias, se avisaba de la caída de hablantes en gallego y de su insuficiente presencia en la enseñanza.

Los expertos aconsejaban en diciembre de 2019 eliminar de inmediato las limitaciones existentes existentes para impartir docencia en gallego y apelaba a los análisis sociolingüísticos y los datos estadísticos, que reflejaban tanto la caída de hablantes en gallego como que la transmisión de padres a hijos “ya no está garantizada, por lo que la proporción de alumnos con conocimientos del gallego como lengua también cayó de modo significativo”.

Asimismo, el Consejo de Europa afirmaba que “la presencia del gallego es insuficiente en la enseñanza, especialmente a nivel preescolar” y destacaba que “en Secundaria no se imparten grandes asignaturas científicas en gallego. En la enseñanza no universitaria, la normativa actual no permite impartir más del 50 % de los cursos en gallego”. Para rematar diciendo que “todavía no hai posibilidad de ofrecer un currículo en gallego en ninguna institución Preescolar, Primaria o Secundaria”.

El dossier de respuesta del Gobierno central, avanzado por Nósdiario, defiende que el Decreto 79/2010 para el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia permite un sistema “totalmente bilingüe”, en el que “se emplean tanto el gallego como el castellano” como instrumentos educativos.

“El modelo bilingüe implantado en Galicia desde el año 2010 es el denominado de conjunción de lenguas, que consiste en que hay una única línea de enseñanza, con la prohibición expresa de separar al alumnado de centro o de aula por razón de lengua”, añade.

Continúa el escrito enviado al Consejo de Europa asegurando que “a la lengua gallega se le otorga la prerrogativa de lengua vehicular de la enseñanza, y se reparte la docencia con el castellano “en porcentajes iguales”, por lo que “no contempla la posibilidad de la implantación del modelo de inmersión lingüística”. El informe del Estado atribuye a la implantación de este sistema “la mayor parte de los datos positivos que los estudios sociolingüísticos exponen sobre conocimiento y adquisición de la lengua gallega” en la población, tanto en la comprensión como en expresión oral y escrita.

lamentable El presidente de A Mesa, Marcos Maceira, censuró a la “lamentable” respuesta del Ejecutivo conformado por PSOE y Unidas Podemos “después de todas las movilizaciones” en defensa del gallego y contra este modelo. Y recordó las cifras de desconocimiento del idioma en menores de 15 años, que alcanzan el 25 %, y sus carencias en ámbitos como el audiovisual o el ocio juvenil como resultado “de una política muy agresiva contra el gallego que ahora mismo este informe está avalando”.

Por su parte, Mercedes Queixas, del BNG, criticó duramente el informe del Gobierno de Pedro Sánchez, “formado por fuerzas de izquierda y progresistas”. Lamentó la nacionalista que la Xunta “incumplió de manera sistemática” el propio Decreto del plurilingüismo, que la obliga a realizar anualmente una evaluación de su implantación, que el Bloque demandó “en múltiples ocasiones y seguiremos demandando”.