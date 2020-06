El Estado gastó en Galicia 1.253 millones en 2019, un 20% más

La ejecución de inversiones reales del presupuesto de gastos de la Administración General del Estado en el ejercicio de 2019 en la Galicia sobrepasó ligeramente los 1.253 millones, según se desprende del informe anual que emitió la Intervención General y que es accesible en su página web. Supone un crecimiento de un 20% sobre el gasto del ejercicio precedente, y es, a la vez, la mayor cuantía de la década.

No obstante, en este caso al no haber existido presupuestos generales propios en ese año, y regirse el mismo por los prorrogados de 2018, aún en vigencia hoy en día, no se puede cuantificar el porcentaje de ejecución sobre la previsión inicial.

En el informe presentado, la Intervención General explica que el anexo de inversiones reales “no se prorroga de un ejercicio a otro y, como consecuencia, sólo se dispone de la cuantía total del crédito o inversión inicial aprobado para inversiones reales, pero no de su correspondiente distribución geográfica”.

Por ello, la única comparativa posible es la de las cifras globales de los ministerios y de sus organismos autónomos e independientes y entidades públicas empresariales y fundacionales de los mismos con los ejercicios precedentes. Además en estas cuantías también se incluyen hasta los gastos de cada departamento ministerial y la nóminas de los empleados públicos que tienen.

Así en 2018, la cifra de ejecución había ascendido a poco más de 1.040 millones; en 2017 se acercaba a los 661 millones; en 2016 rozó los 551 millones; y en 2015 casi llegó a los 865 millones.

Deteniéndonos en las cifras de inversión analizadas por la Intervención General en el año 2019, por departamentos ministeriales, destaca el de Defensa con poco más de 796 millones, pero que son unos 280 más que en el ejercicio precedente.

Después, como es habitual, el de Fomento (hoy en día, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) con casi 110,5, quince menos que en 2018 y sin contar sus entidades públicas. Y, a cierta distancia, Agricultura. Pesca y Alimentación con 9,5 millones y Transición Ecológica con 3,2, cifra similar a 2018 cuando eran uno solo. El resto no llegan a un millón.

De entre los organismos autónomos adscritos, destaca el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que gastó 5,45 millones; las jefaturas de Tráfico, 5,3; la Gerencia de infraestructuras y equipamientos de Cultura, casi 3,5; la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil rozó los 3,1 millones; el Instituto de Turismo de España se acercó a los 2,4 millones; el Instituto Español de Oceanografía, a los 1,4 millones, y en una cifra similar para el Instituto de vivienda, infraestructuras y equipamientos de la Defensa.

Finalmente, entre las entidades públicas, empresariales y fundacionales, dejando en la columna de la derecha el análisis del Administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Puertos del Estado invirtió casi 38,5 millones, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (que se dedica básicamente a las carreteras) sumó 15 millones.

Además en esta apartado, el Grupo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales abonó cerca de los 9,5 millones; Enaire que controla lo referente a la aviación rozó los 8; Aguas de España casi llegó a los 2,2, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo no alcanzó los 2 millones por poco, mientras la Sociedad de equipamientos penitenciarios se quedó en cerca del millón y medio.