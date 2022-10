El Estado subasta catorce bienes de narcos gallegos: inmuebles de protección oficial y otros sin registrar

Chalés, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, una discoteca, fincas urbanas y rústicas, solares residenciales ubicados todos ellos en Galicia forman parte de los 14 lotes que, junto a otros 18 ubicados en distintas comunidades autónomas, serán subastados el próximo 13 de diciembre en Madrid por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) a instancias del Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas.

En lo que se refiere a los bienes ubicados en Galicia la mayoría se localizan en la provincia de Pontevedra (en la propia ciudad, Vigo, Bueu, Nigrán, Sanxenxo o Vilagarcía de Arousa) aunque también hay una vivienda en A Coruña. dos pisos en Santiago de Compostela y un solar residencial en Vilarna, en Lugo.

Algunos de estos bienes inmuebles incautados a narcos gallegos ya cuentan con un largo recorrido judicial aunque ahora salen a la venta. En total la cantidad que pretende recaudar el Estado se eleva a los dos millones de euros según los precios fijados para la primera de las subastas. Algo de ellos no se vendieron en ocasiones anteriores por lo que su precio se ha ido reduciendo de forma considerable.

Dos chalés muy cerca del litoral en el número 76 de la rúa Tomás Mirambell y en el 1 de la Bouzavella de en Panxón, Concello de Nigrán, que fueron construidos por el fallecido Juan Carlos González Martín, alias Culebras, aunque el último figura a nombre de una de sus hijas, son los que se subastan con mayor precio, 421.417,01 euros el primero y 299.001,18.

Lo más curioso del caso es que, según se puede comprobar en la documentación a la casona de casi medio millón de euros se le otorgó la calificación de Vivienda de Protección Oficial en el año 1984 aunque, según escrito del Instituto Galego da Vivenda e Solo, el plazo de régimen de protección finalizó en octubre de 2014, por lo que su comercialización es libre.. Los dos tienen una anotación preventiva de embargo a favor del Estado.

González Martín fue condenado en sentencia firme a seis años de cárcel y al pago de una multa de 56 millones tras haberse declarado probado que durante casi dos décadas blanqueó varias decenas de millones de euros procedentes del narcotráfico. El Culebras, apodo que se ganó por su habilidad para escaquearse ante las operaciones policiales, falleció sin haber saldado sus cuentas con la Justicia.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL. Llama la atención que González Martín hubiera conseguido que le calificaran como vivienda de protección oficial con semejante casoplón de una planta con cerca de doscientos metros construidos y un terreno de 735 protegido con un muro de piedra. Recordar que las VPO reciben ayudas oficiales y las personas que las adquieren no deben superar una determinada cantidad de ingresos.

Decir que este chalé del Culebras es el inmueble particular más caro de los 32 que salen a subasta superando a otro incautado en Valencia cuyo precio de salida es de 401.721 euros. Supera incluso a un local comercial en Huelva cuyo precio inicial se sitúa en más de 389.000 euros.

En esta licitación de 32 lotes solo dos superan en valor estimado al chalé de Panxón. Uno es un edificio de cinco plantas en el centro de Málaga reconvertido en un parking con 144 plazas que fue valorado en 1.864.123 euros, y el otro es una parcela urbana edificable, también en el centro urbano de Úbeda-Jaén, de casi tres mil metros cuadrados cuyo precio de salida se sitúa en 1.581.621 euros.

No fue Juan Carlos González el único de los narcos gallegos que disfrutaban de vivienda de protección oficial. En Vilagarcía de Arousa (rúa Fernández Mato, 4-1ºC) se subasta un piso con trastero incluido por un precio máximo de 144.420 euros aunque el de salida se sitúa en 94.229 ya que se trata de otra Vivienda de Protección Oficial por lo que el adjudicatario deberá reunir los requisitos que fija el Instituto Galego de Vivenda e Solo en cuanto a los ingresos máximos, destinarla a domicilio habitual y permanente y no ser ya propietario de otra vivienda. En este caso, a diferencia del chalé de Culebras aún no cumplió los años para ser de libre comercialización.

Este piso fue adquirido con una hipoteca de 48.100 euros de los que, según Abanca, quedan pendientes solo 7.704,94 más intereses de demora al 1,019%. Esa cantidad la pagará el adjudicatario pero se la descontarán del precio final que alcance en la subasta..

DOS PISOS EN SANTIAGO. En cuanto a los dos lotes que se subastan en la capital gallega pertenecían al mismo propietario y se trata de sendas viviendas colindantes situadas en calle Maestro Mateo nº 11 (actualmente entrada por nº 15) portal I, planta 5ª, puertas K y J, perteneciente a una edificación compuesta de tres bloques, uno a la calle Maestro Mateo, números once a quince y otros dos identificados como dos y tres a la Avenida de Rosalía de Castro números 126 a 134, según consta en el anuncio de la subasta que, como decíamos, se celebrará el 13 de diciembre en Madrid.

El primero de ellos, el que corresponde a la letra K, tiene un precio inicial de salida de 129.426,40 euros mientras que el segundo, Letra J, se va hasta los 139.510. La detención del o los propietarios (cuya identidad no trascendió) impidió que se completara el proceso de regulación registral de las viviendas ya que aunque constan sendas hipotecas a favor del BBVA, “el préstamos hipotecario se encuentra cancelado económicamente”, figura en la documentación que consultó este periódico por lo que los adjudicatarios deberán correr con “los gastos derivados de la formalización de su cancelación y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad”. Lo cual es sorprendente.

No fue el único trámite que dejó sin completar el condenado por narcotráfico a quien se le incautaron estos dos pisos. Ambos tienen una anotación preventiva de embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad del Estado de una reclamación por idéntico importe: 5.113,70 euros de principal que ya fueron liquidados en noviembre de 2018, sin que nadie hubiera retirado la notificación correspondientes.

OTRAS PROPIEDADES. En 180.253,68 euros está tasado un piso que se subasta en A Coruña. Se trata de una vivienda situada en planta 4ª en edificio plurifamiliar de 10 plantas, en Avda. de Chile, nº. 8, planta 4ª de la ciudad herculina que dispone de un trastero almacén en planta sobre ático. Tras los dos chalés de Culebras es el más valioso de cuantos se pondrán a la venta por parte del Estado.

En Vigo hay una vivienda, con plaza de garaje y trastero, en la calle arquitecto Pérez Bellas cuyo precio de salida son 153.121,69 euros que en su día estuvo hipotecada en el Banco Zaragozano (se firmó el día de los inocentes de 1993) y que fue saldada económicamente poco después aunque sus propietarios no tuvieron tiempo para registrarla, lo cual no deja de ser sospechoso y demuestra que se trataba de una práctica habitual entre los narcos gallegos, que preferían que no constara en ninguna parte sus identidades como dueños de esas propiedades.

Sendas fincas urbanas y rústicas fueron incautadas en Peñasco y Brañas, Ordes, y se subastarán en 45.352 euros.